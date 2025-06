Incidente sulla ss117 in contrada Salinella: tre feriti, uno grave elitrasportato a Catania

Alle 12.10 circa di oggi, lunedì 17 giugno, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna sono intervenuti con urgenza lungo la Strada Statale 117, nei pressi di contrada Salinella. L’intervento si è reso necessario a causa di un grave incidente stradale che ha coinvolto frontalmente due autovetture.

Tre feriti; uno in condizioni più serie

Secondo quanto si apprende, le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento – gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi – ma l’impatto tra le due vetture è stato tanto violento quanto improvviso. Tre le persone rimaste ferite: due di loro sono state trasportate in ambulanza presso l’ospedale Umberto I di Enna, mentre la terza, in condizioni più gravi, è stata elitrasportata d’urgenza al presidio ospedaliero “Cannizzaro” di Catania per ricevere cure specialistiche.

Presente l’intera macchina dei soccorsi

Sul posto si è attivata immediatamente una vera e propria rete di emergenza: oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e liberare i feriti dai veicoli – fortemente danneggiati – sono intervenuti anche i sanitari del 118, i Carabinieri e una pattuglia della Polizia Stradale. L’intervento coordinato ha consentito di gestire con rapidità una scena che – per via della violenza dello scontro e delle condizioni dei veicoli – appariva particolarmente complessa.