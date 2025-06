Tre nuovi volti alla Questura di Enna. Arrivano i commissari Muffoletto, Poidomani e Caponnetto: esperienze e profili di alto livello

La Questura di Enna si arricchisce di nuove competenze con l’arrivo di tre funzionari della Polizia di Stato.

Francesco Muffoletto: dalla cyber-sicurezza alla guida amministrativa

Tra questi spicca il Commissario Capo Francesco Muffoletto, 37 anni, palermitano, con alle spalle una solida formazione giuridica e un percorso professionale che unisce amministrazione e nuove tecnologie. Dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza e l’abilitazione forense, Muffoletto ha frequentato il 108° Corso di formazione per Commissari e ha prestato servizio come capo dell’Ufficio Amministrazione presso l’XI Reparto Mobile di Palermo. Successivamente, ha operato nel Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale – prima come funzionario addetto, poi come dirigente di settore – affrontando questioni delicate legate alla sicurezza digitale.

Anna Poidomani: ricerca giuridica e formazione internazionale

Classe 1996, la Commissaria Anna Poidomani porta con sé l’entusiasmo della nuova generazione di giuristi e una spiccata vocazione accademica. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Catania, è attualmente dottoranda di ricerca in diritto penale internazionale nello stesso ateneo. Durante il suo percorso ha partecipato al progetto europeo RECOVER, focalizzato sul riconoscimento reciproco degli ordini di sequestro e confisca nell’ambito dell’Unione Europea – un ambito che richiede competenze giuridiche raffinate e una visione sovranazionale. Abilitata alla professione forense nel 2024, ha da poco concluso il 113° Corso di formazione per Commissari.

Giuliana Caponnetto: giurista tra giustizia e pubblica amministrazione

Chiude il trittico di nuovi arrivi la Commissaria Giuliana Caponnetto, 31 anni, anch’essa formatasi all’Università di Catania. Dopo l’abilitazione alla professione forense nel 2021, ha ricoperto ruoli rilevanti nell’ambito giudiziario e amministrativo: tra questi, l’incarico di addetta all’Ufficio per il processo presso la Corte d’Appello di Catania – II Sezione Penale – e le funzioni di funzionario giuridico-contabile nell’area amministrativa. Anche lei ha completato il 113° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato lo scorso giugno.

Una squadra in evoluzione

Il rafforzamento dell’organico ennese – che arriva in un momento cruciale per il territorio – si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento e potenziamento delle competenze in seno alla Polizia di Stato. I tre nuovi funzionari, con background diversi ma complementari, porteranno un contributo significativo nel lavoro quotidiano di sicurezza e legalità.

