Piazza Armerina – Ordinanze estive: isole pedonali e limiti sonori posticipati. La sicurezza in primo piano

Piazza Armerina si prepara a una stagione estiva – tra musica, spettacoli e socialità – con nuove misure su traffico e intrattenimento. Due ordinanze, una della Polizia Locale e una sindacale, sono state emanate per garantire la fruizione degli spazi pubblici in sicurezza durante l’“Estate Armerina 2025”.

La prima interviene sulla viabilità con la chiusura al traffico e la creazione di isole pedonali in quattro punti centrali della città: Piazza Giorgio Boris Giuliano, Piazza Senatore Marescalchi, Via Garibaldi e Piazza Pio La Torre. L’obiettivo? Consentire lo svolgimento di eventi serali e notturni con maggiore sicurezza per i partecipanti e maggiore libertà di movimento.

Ecco le aree interessate e gli orari in dettaglio:

Area Periodo Giorni Orario Piazza Giorgio Boris Giuliano 27/06 – 13/07 Ven-Sab-Dom 20:30 – 01:00 18/07 – 17/08 Tutti i giorni 20:30 – 02:00 15/08 Solo 15/08 20:30 – 03:00 Piazza Senatore Marescalchi 27/06 – 13/07 Ven-Sab-Dom 20:30 – 01:00 18/07 – 17/08 Tutti i giorni 20:30 – 02:00 15/08 Solo 15/08 20:30 – 03:00 01/07 – 31/08 Mercoledì 20:30 – 02:00 Via Garibaldi 27/06 – 13/07 Ven-Sab-Dom 19:00 – 01:00 18/07 – 17/08 Tutti i giorni 19:00 – 02:00 15/08 Solo 15/08 19:00 – 03:00 Piazza Pio La Torre 27/06 – 13/07 Ven-Sab-Dom 20:30 – 01:00 18/07 – 17/08 Tutti i giorni 20:30 – 02:00 15/08 Solo 15/08 20:30 – 03:00

Nuovi limiti orari per l’emissione sonora

L’ordinanza sindacale relativa ai suoni – che non mancheranno durante le serate estive – introduce deroghe ai limiti acustici in virtù della temporaneità degli eventi. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di autorizzare l’estensione degli orari di diffusione sonora, riconoscendo la valenza sociale e turistica della movida estiva.

Periodo Giorni Orario massimo Area aggiuntiva 13/06 – 13/07 Ven-Sab-Dom 01:00 – 18/07 – 17/08 Tutti i giorni 02:00 – 15/08 Solo 15/08 03:00 – 01/07 – 31/08 Mercoledì 02:00 Piazza Senatore Marescalchi

Le misure adottate – fanno sapere dal comune – rappresentano un equilibrio tra le esigenze di svago e quelle di tutela della convivenza.

