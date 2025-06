Nuovo bar all’ospedale Umberto I di Enna: più comfort per tutti

Una bella novità sta prendendo forma all’Umberto I di Enna – gli operai sono al lavoro da stamani per montare arredi e attrezzature nella sala “Farinato”; uno spazio pensato per offrire un momento di relax e conforto a pazienti, visitatori e personale sanitario. L’idea nasce dalla volontà di creare un ambiente più umano e accogliente all’interno del presidio, dove poter gustare una bevanda calda o uno snack in tranquillità.

Dettagli del progetto

Il progetto è firmato dall’architetto Giuseppe Armenio e coordinato dal direttore generale, il Dr. Mario Zappia, che sottolinea come questa apertura “rappresenti un passo importante verso il miglioramento della qualità della vita” del personale e dei degenti. Il nuovo bar, accessibile dall’interno e dall’esterno, proporrà una vasta gamma di prodotti – dal caffè alle bevande fredde, passando per snack e dolci – tutti preparati sotto il vigile controllo degli organi ospedalieri.

Benefici attesi

Con questa iniziativa la direzione strategica intende colmare un vuoto: fino a oggi, in un ospedale di queste dimensioni, mancava un punto ristoro dedicato; perciò, il bar diventerà un luogo di ritrovo informale e un’occasione per “staccare” anche solo per un istante. Senza dubbio tutti apprezzeranno questo piccolo grande passo verso un’assistenza più vicina alle persone; un tocco di calore in più nelle giornate di chi affronta momenti di difficoltà.

