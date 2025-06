Il rilancio della tenuta di Zagaria come biglietto da visita. Capizzi prepara un piano per valorizzare biodiversità e turismo

Il presidente della ex Provincia, Piero Capizzi, ha percorso questa mattina la tenuta di Zagaria, immergendosi in un paesaggio di ulivi secolari e viali ombrosi, un luogo identitario che affascina per storia e natura. Con occhi curiosi e spirito da cronista, ha scoperto il campo di germoplasma più importante del Mediterraneo, crocevia di studiosi da tutto il mondo, e non ha nascosto la sua meraviglia.

Obiettivi di un piano rinnovato

Capizzi ha spiegato che serve un piano di rilancio complessivo per l’area e, in particolare, per la tenuta di Zagaria; l’intento è trasformarla in una punta di diamante per biodiversità, turismo ambientale e sport motoristici legati al lago e all’autodromo. Puntando su sinergie tra ricerca scientifica e fruizione turistica, intende “dare una spinta in più” a un sistema che, fino ad oggi, ha raccolto eccellenze, ma può ancora crescere.

Manutenzione e sicurezza

Durante il sopralluogo, il presidente ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza dal rischio incendi e la ristrutturazione della villa, con l’obiettivo di ospitare eventi istituzionali; si valuteranno convenzioni per aumentare il personale e si chiederà il supporto dell’Azienda Forestale. Con concretezza e lungimiranza, si lavora a un progetto capace di unire tecnici, agronomi e istituzioni, perché questa tenuta diventi davvero “il nostro migliore biglietto da visita”.

\

\