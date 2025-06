Open Studi Aperti a Enna: architettura in dialogo con la città

Un’apertura al pubblico Enna – cuore pulsante di storia – ospita Open Studi Aperti; evento dell’Ordine degli Architetti di Enna. Nato come vetrina per far conoscere il ruolo dell’architettura nella qualità urbana e nella vita quotidiana, l’appuntamento coinvolge committenti, residenti e semplici curiosi.

Programma di venerdì

Venerdì 13 giugno, dalle 17:00 alle 21:00, nella piazza antistante l’ingresso del Castello di Lombardia, si apre l’evento con i saluti istituzionali; a seguire, «Dialoghi d’Architettura», in cui gli architetti Andrea Caporali e Leonardo Russo illustrano rispettivamente la rigenerazione di Viale Nino Savarese con Piazza delle Rimembranze e il restauro dei muri del cortile della Maddalena. La serata prosegue con l’allestimento di una mostra collettiva degli architetti ennese, che – in uno scenario unico – raccontano il loro lavoro; infine, un aperitivo di chiusura favorisce il confronto diretto.

Visite guidate sabato

Sabato 14 giugno, dalle 10:00 alle 13:00, in Piazza Napoleone Colajanni si terranno visite guidate al cantiere di restauro del complesso delle Benedettine, curate da ATI SINCOL S.R.L. – CPC e dalla direzione lavori di Engineering Group Srl. La partecipazione, limitata per ragioni di sicurezza, richiede prenotazione via mail e DPI obbligatori: elmetto e scarpe antinfortunistiche.

\

\