Valentino Savoca è il nuovo presidente della CNA di Enna

Il 8 giugno, nell’Auditorium Colajanni dell’Università Kore – gremito da oltre 150 delegati – è stato eletto Valentino Savoca, ennese e titolare di un’impresa di impianti elettrici; così come si legge nel comunicato diffuso dalla CNA, «Rappresenterò un’organizzazione autorevole, in continuità con chi mi ha preceduto e con il coinvolgimento delle tante imprese che vivono la CNA»; «La CNA del fare continuerà con il mio mandato», ha aggiunto Savoca.

Interventi delle autorità

Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale, omaggiato dal Maestro Interisano, hanno portato i saluti istituzionali l’assessore alle Attività Produttive Nico De Luca, «legato alla CNA da un intenso rapporto di collaborazione»; e il neo presidente del Libero Consorzio Piero Capizzi, convinto che «insieme si possano individuare le strategie necessarie per superare le tante criticità». Nello Battiato ha infine sottolineato «l’importanza che la CNA ennese ricopre all’interno del sistema regionale».

Prospettive e impegni

L’intervento del presidente uscente Filippo Scivoli – ultimo atto di un mandato segnato dalla passione – ha toccato il costo dell’energia, «troppo penalizzante per le PMI»; la marginalizzazione delle aree interne; e la viabilità compromessa dallo «scippo di 900 milioni a favore del Nord Italia». L’assessore regionale Francesco Colianni ha poi annunciato incentivi per le comunità energetiche e il potenziamento dei dissalatori; un segnale di continuità al sostegno delle imprese locali.

Premi Efesto 2025

A chiusura, il presidente nazionale Dario Costantini ha rilanciato l’idea della Sicilia come hub energetico e annunciato un incontro con la presidente Meloni per semplificazioni amministrative. Sono stati conferiti i Premi Efesto 2025: a Salvatore Martorana per il territorio; alla società Integra per l’innovazione; e a Gabriele Rotini per il contributo al sistema CNA.

\

\