Tavolo tecnico di Anci Sicilia e Upi, rilanciata la revisione statutaria

Sabato a Enna si è svolto un tavolo tecnico promosso da ANCI Sicilia e UPI presso la sede della ex Provincia; sono intervenuti i Presidenti e i Segretari generali dei sei Liberi consorzi comunali siciliani e delle tre Città metropolitane – un’occasione per discutere una revisione condivisa dello Statuto e del regolamento dei Consigli provinciali, adeguandoli alle nuove esigenze normative.

Condivisione delle criticità

«È emersa la non chiara formulazione di alcune norme fondamentali», si legge nel comunicato; i Segretari generali hanno evidenziato la necessità di «dare parziale uniformità ai testi statutari e ai regolamenti di funzionamento», avviando un percorso comune di analisi e di confronto.

Ruolo di Enna e prospettive

Enna non è stata scelta a caso – per la sua centralità geografica e perché il Libero Consorzio comunale, guidato dal segretario generale Michele Iacono, è da anni punto di riferimento per l’UPI; così come si legge nel comunicato, il presidente Piero Capizzi ha definito l’iniziativa «una buona prassi che favorirà il dialogo e il confronto concreto e propositivo tra gli amministratori».

Azioni legislative e future tappe

I presidenti dei Liberi Consorzi e ANCI Sicilia si faranno promotori presso l’Assemblea Regionale e l’Assessorato EE.LL. di eventuali interventi legislativi o circolari chiarificatrici; – un impegno concreto per rendere gli Enti sempre più efficienti – e hanno concordato ulteriori confronti per finalizzare Statuti e regolamenti di funzionamento dei rispettivi Consigli.

