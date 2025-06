Prefettura di Enna convoca tavolo antincendi boschivi per l’estate 2025

Il 6 giugno in Prefettura si è tenuta una riunione tecnico-operativa presieduta dal Prefetto, dott.ssa Maria Carolina Ippolito – e vi hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni; Protezione Civile Regionale; corpo Forestale; Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna e altri enti coinvolti nella prevenzione antincendi boschivi.

Direttive e misure preventive

La Prefetto ha illustrato «i contenuti della recente Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, con la quale si invitano le componenti del sistema alla massima condivisione delle informazioni e al coordinamento delle forze in campo»; ha quindi sollecitato tutti gli enti a mantenere puliti i bordi stradali, i campi incolti e ogni altro luogo a rischio, – misure essenziali per ridurre il pericolo incendi – e ad aggiornare tempestivamente i piani comunali di protezione civile.

Ruolo dei comuni e segnalazioni

Su impulso del Questore, il Prefetto ha raccomandato ai sindaci di attivarsi nella «segnalazione di soggetti colti ad appiccare incendi o sospettati di preparare inneschi»; un invito a fare rete con le forze dell’ordine per intercettare tempestivamente comportamenti illeciti.

Collaborazione e tecnologie

Le istituzioni hanno convenuto sull’importanza di un’attività di prevenzione orientata alla collaborazione, – anche mediante l’ausilio delle nuove tecnologie – utili per la manutenzione boschiva e l’individuazione dei piromani.

Chiusura e responsabilità

Nel concludere, la Prefetto ha esortato le amministrazioni comunali «a non sottovalutare i rischi derivanti dalla mancata adozione delle misure preventive»; ha infine chiesto di sensibilizzare la popolazione a evitare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità.

