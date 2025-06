Pd, M5S, Avs e Psi Enna: il 14 giugno in piazza per Gaza

Sabato 14 giugno a Enna le sezioni provinciali di Pd, M5S, Avs e Psi – aderendo all’appello di ARCI Enna – scenderanno in piazza Umberto per manifestare contro «la distruzione sistematica, la morte di migliaia di civili, l’assedio, la fame, il terrore quotidiano»; così come si legge nel comunicato; un’azione che viola il diritto internazionale e offende ogni principio di umanità.

Richieste di cessate il fuoco

«Chiediamo il cessate il fuoco immediato» recita il testo diffuso dalle quattro forze politiche; chiedono inoltre la protezione internazionale della popolazione palestinese e il riconoscimento dello Stato di Palestina come soggetto politico e storico. Non è tempo di ambiguità – avverte il comunicato – o si sta dalla parte della giustizia e dei diritti umani, o si è complici del massacro.

Appello alla mobilitazione

I partiti invitano la cittadinanza a unirsi al corteo «con determinazione, senza ambiguità, e con tutta la voce che serve»; un segnale di responsabilità politica netta per dire basta alle complicità. Le delegazioni provinciali di Enna daranno così voce alla comunità, chiedendo il rispetto delle sentenze della Corte Penale Internazionale senza doppi standard.

