Contest finale sulle dipendenze: protagoniste le scuole di Enna

Nella giornata del 3 giugno 2025, presso l’Aula Mingrino del P.O. Umberto I di Enna – animata da un clima di partecipazione e curiosità – si è svolto il Contest finale dei progetti PSN attivati dalla U.O.C. Dipendenze Patologiche dell’ASP di Enna; un momento di restituzione dei risultati ai giovani protagonisti delle scuole superiori.

Interventi educativi

I progetti «Change» e «No Fumo… No Dipendenze» – avviati a settembre 2023 – hanno intercettato bisogni educativi e psicosociali; sono stati realizzati laboratori espressivi, gruppi di discussione e sportelli d’ascolto nel 75% dei territori provinciali, offrendo linguaggi alternativi come fotografia, pittura e poesia.

Giuria studentesca e premiazione

Così come si legge nel comunicato, la valutazione degli elaborati è stata affidata agli studenti, che hanno composto la giuria; i primi tre classificati hanno ricevuto premi dall’ASP e, in collaborazione con il CSI, una lezione gratuita di difesa personale per promuovere il benessere psico-fisico.

Dichiarazioni istituzionali

Il dott. Mario Zappia ha affermato: «Iniziative come queste, di grande spessore sociale, e la stretta connessione tra il Dipartimento di Salute Mentale e le scuole sono la chiave per la salute pubblica»; la dott.ssa Carmela Murè ha aggiunto: «Un equilibrio emotivo e psicologico sereno permetterà ai ragazzi di domani di realizzare il proprio potenziale».

