A Piazza Armerina sbarca l’opera lirica. Le note de La Traviata, la Carmen e la Cavalleria Rustica echeggeranno in piazza Cattedrale

La lirica approda nella suggestiva cornice di Piazza Cattedrale a Piazza Armerina. Tre serate di grande impatto storico e artistico, capaci di trasformare una delle piazze più belle della Sicilia in un teatro a cielo aperto. Il Comune di Piazza Armerina, insieme al Sicilia Classica Festival e sotto la direzione artistica di Nuccio Anselmo, ha varato un progetto che mette al centro non soltanto il valore musicale, ma anche la promozione del territorio e delle sue potenzialità turistiche.

Programma d’eccellenza

• 17 agosto 2025 – La Traviata• 22 agosto 2025 – Carmen• 30 agosto 2025 – Cavalleria rusticana

Tre titoli simbolo del repertorio operistico che dialogheranno con l’architettura normanna e barocca di una delle piazze più affascinanti dell’isola.

Un’opportunità per il territorio

Il festival rappresenta un’importante operazione culturale con ricadute economiche e sociali sul territorio. così come si legge nel comunicato, «la prima edizione consolida l’idea di un’offerta artistica in grado di coinvolgere non solo gli spettatori locali, ma anche appassionati provenienti da tutta Italia». L’evento si inserisce nel solco delle iniziative che vedono la Sicilia centro nevralgico della grande musica e soprattutto confermano l’egemonia culturale della città dei Mosaici.

Biglietteria e informazioni

Per info e biglietti: +39 339 5299932 – LiveTicket.it e TicketOne.it e in tutti i punti vendita abilitati.

La Traviata

Un capolavoro di Giuseppe Verdi – ispirato alla pièce di Dumas figlio – che racconta la tormentata storia d’amore tra Violetta Valéry e Alfredo Germont; melodie indimenticabili, come il brindisi “Libiamo ne’ lieti calici”, e una carica emotiva che ancora oggi fa vibrare il cuore degli spettatori.

Carmen

L’opera di Georges Bizet catapulta in un Andalusia sanguigna e passionale; la sfrontata sigaraia Carmen, il soldato Don José e il torero Escamillo si contendono desideri e gelosie, sullo sfondo di arie celebri come l’Habanera e la Follia del toreador.

Cavalleria rusticana

Il dramma verista di Pietro Mascagni – ambientato in un borgo siciliano – esplode in un turbine di onore ferito e vendetta; in meno di un’ora, la vicenda di Santuzza e Turiddu racchiude l’essenza di un mondo rurale crudo e autentico.