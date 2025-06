Ex provincia. Ad Enna i presidenti e i segretari generali delle ex province siciliane

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ospiterà, nella sala riunioni dell’ente, oggi, venerdì 6 giugno, alle 10.30 un tavolo tecnico che vedrà protagonisti i sei segretari generali delle ex Province siciliane; l’iniziativa è stata promossa da Mario Emanuele Alvano, segretario generale di Anci Sicilia, con l’obiettivo di fare il punto su una fase di riforma ormai ineludibile. L’evento segue il primo confronto istituzionale tenutosi a Palermo lo scorso 20 maggio presso la sede dell’ANCI Sicilia – un momento che ha rappresentato, dopo oltre dodici anni di commissariamenti, il primo vero incontro fra i presidenti dei Liberi Consorzi Comunali.

Obiettivi della riunione tecnica

L’incontro è stato pensato proprio per offrire ai segretari generali un’occasione di approfondimento sulla revisione degli statuti e dei regolamenti dei Consigli dei Liberi Consorzi; in particolare, si discuterà di come adeguare lo statuto alle nuove esigenze di questi enti di area vasta, rendendoli più efficienti e vicini alle istanze del territorio. Durante la mattinata, i partecipanti illustreranno orientamenti condivisi e individueranno soluzioni comuni rispetto a procedure che rivestono un’importanza strategica per l’assetto istituzionale dei Liberi Consorzi.

Dichiarazioni del presidente del Libero Consorzio

«Ospitare qui a Enna il tavolo tecnico promosso dall’Anci Sicilia – ha dichiarato il presidente Piero Capizzi – è per noi un motivo di stimolo; avviare una nuova riflessione e una discussione su quello che dovrà essere l’assetto istituzionale di questi enti è fondamentale perché obiettivo comune sarà quello di ridare slancio e dignità a queste realtà, che dovranno riprendere a svolgere un ruolo di coordinamento e di sintesi per i territori.» Le parole del presidente hanno subito recepito attenzione e interesse da parte dei presenti, desiderosi di riprogettare un futuro più solido per gli enti di area vasta.

Prospettive future

Gli amministratori e i tecnici intervenuti si dicono pronti a portare a casa proposte concrete per alimentare il dibattito politico e amministrativo regionale; l’appuntamento di Enna è solo il primo passo di una serie di momenti di confronto, utili a tracciare nuove linee guida per la governance degli enti e per sostenere la rete dei Comuni che vi fanno parte. L’intento comune è di rilanciare il ruolo dei Liberi Consorzi come snodo fondamentale nella programmazione del territorio e nella collaborazione fra istituzioni locali.

