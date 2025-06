Piazza Armerina – Approvato il regolamento per le telecamere comunali

E’ stato ufficialmente pubblicato il nuovo “Regolamento per la disciplina del sistema di Videosorveglianza della Città di Piazza Armerina”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 34 del 12 maggio 2025. Questo schema di regolamento – che affonda le radici nella proposta della Giunta Comunale del 16 ottobre 2024 – segna l’avvio di un percorso volto a disciplinare in modo puntuale la raccolta, il trattamento, la conservazione e l’accesso alle immagini prodotte dalle telecamere installate sul territorio comunale. L’obiettivo è chiaro: creare un sistema di sicurezza integrata atto a tutelare la sicurezza urbana, gli edifici di proprietà comunale, il patrimonio culturale e il paesaggio, oltre a monitorare il traffico e supportare l’azione della polizia locale; allo stesso tempo si intende garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 51/2018 in tema di privacy.

Il testo, appena pubblicato – e atteso da tempo – definisce ruoli e responsabilità: spetta al Sindaco pro-tempore la titolarità del trattamento dei dati, mentre il Dirigente del I^ Settore assume l’incarico di responsabile del trattamento. La gestione operativa, affidata al Comando di Polizia Locale, potrà contare anche sul contributo dell’ing. Santi Monasteri, nominato Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). La normativa stabilisce che le immagini dovranno essere conservate per un periodo non superiore a 7 giorni, prorogabili fino a 90 giorni solo in presenza di specifiche esigenze investigative; al termine del periodo di conservazione, il sistema provvederà alla cancellazione automatica dei file.

Con un linguaggio accessibile e una struttura organizzativa definita – fatta di principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità – il Comune intende garantire trasparenza e sicurezza, offrendo ai cittadini chiare garanzie sulla gestione dei dati personali; tra i diritti riconosciuti agli interessati figurano accesso, rettifica, cancellazione e opposizione al trattamento, con informazioni sempre disponibili sul sito istituzionale e presso gli uffici della Polizia Locale.