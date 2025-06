La polizia di Stato di Enna celebra il 79° anno della Repubblica Italiana. Cerimonia al Castello di Lombardia e in piazza Garibaldi

La Polizia di Stato di Enna ha celebrato il 79° anno della nascita della Repubblica Italiana il 2 giugno 2025 con un evento toccante al Castello di Lombardia – simbolo di antiche glorie e di coraggio – e successivamente in Piazza Garibaldi. Presenti il Prefetto della Provincia di Enna, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito; il Questore, Dott. Salvatore Fazzino; i funzionari e il personale della Polizia di Stato; nonché rappresentanti delle altre istituzioni e delle forze di polizia. L’atmosfera era solenne; il silenzio commosso ha accompagnato la deposizione di corone al Monumento ai Caduti, in ricordo di chi ha dato la vita per la libertà.

Musica e partecipazione in piazza

In Piazza Garibaldi, il gruppo bandistico dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna ha eseguito marce e inni patriottici, infondendo emozione nei presenti. «Così come si legge nel comunicato», l’evento ha voluto sottolineare l’importanza dell’unità nazionale e della coesione sociale, temi ancora attuali dopo sette decadi di storia repubblicana. Molti cittadini hanno applaudito; famiglie con bambini si sono fermate attorno al palco, desiderose di condividere un momento di orgoglio collettivo.

Autorità locali e cittadini uniti

Il Prefetto Ippolito, rivolgendosi ai presenti, ha sottolineato il ruolo della polizia nel garantire la sicurezza e la pace sociale; il Questore Fazzino ha ribadito l’impegno quotidiano degli agenti sul territorio. I cittadini hanno risposto con entusiasmo, consapevoli che l’istituzione è vicina alle loro esigenze – come spesso accade in queste occasioni di festa civile – e che ogni anno rinnova il patto di fiducia tra forze dell’ordine e comunità.