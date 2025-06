Enna – Giuramento dei viceprefetti aggiunti Biagio Spoto e Maria Giovanna Conti

La Prefettura di Enna ha officiato il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana per i due neo viceprefetti aggiunti – un momento di solenne responsabilità – lunedì scorso, nelle mani del Prefetto Maria Carolina Ippolito; così come si legge nel comunicato emesso dalla Prefettura, il dott. Biagio Spoto, capogabinetto dal 31 marzo, e la dott.ssa Maria Giovanna Conti, Dirigente dell’area III dallo scorso 14 aprile, hanno rinnovato l’impegno al servizio dell’Amministrazione dell’Interno. «In base a quanto riferito nel comunicato», i due magistrati hanno pronunciato la formula di rito con voce ferma e sguardo pieno di determinazione; familiari e colleghi hanno assistito in segno di rispetto e vicinanza.

Testimoni e valori costituzionali

All’atto hanno fatto da testimoni solenni la viceprefetto aggiunta dott.ssa Rosalia Mirrione, Dirigente dell’Area IV e II, e il dott. Vincenzo Lo Fermo, Dirigente dell’Ufficio Contabilità e Servizi Generali; entrambi hanno sottolineato, nei brevi interventi, l’importanza dell’art. 54 della Costituzione, che richiama i doveri di solidarietà e onore. Il Prefetto Ippolito, rivolgendo parole di sostegno, ha esortato i neo viceprefetti ad agire con disciplina e lealtà verso i cittadini. La cerimonia si è conclusa con un applauso sentito – un segno tangibile di fiducia e speranza – e con la consapevolezza che il territorio ennese potrà contare su due figure pronte a garantire legalità e trasparenza.

\

\