Il 30 maggio la Giornata mondiale della sclerosi multipla

Il 30 maggio 2025 ha segnato la Giornata mondiale della sclerosi multipla; una ricorrenza che per un giorno – almeno – ha puntato i riflettori su questa malattia cronica autoimmune che interessa il sistema nervoso centrale. In diversi centri della provincia di Enna, da Enna città fino ai borghi minori, sono state promosse iniziative di vario tipo per sensibilizzare cittadini e istituzioni locali; è stato particolarmente suggestivo osservare monumenti ed edifici principali illuminati di rosso, simbolo della lotta contro questa patologia.

Ringraziamenti della presidente Barbarino

«Devo ringraziare tutte le amministrazioni comunali del territorio provinciale – ha dichiarato la presidente provinciale, Valeria Barbarino – per la sensibilità dimostrata; è stato veramente significativo vedere illuminati di rosso edifici e monumenti comunali, dalla Torre di Federico di Enna al Castello di Agira, dalla fontana della villa comunale di Regalbuto alle sedi dei municipi di Barrafranca, Nicosia, Troina e Villarosa». Queste parole sottolineano l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per garantire un supporto concreto a chi affronta la sclerosi multipla.

Impegno dell’Aism e coinvolgimento della comunità

L’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) ha approfittato della giornata per incontrare i cittadini in piazza e spiegare le difficoltà quotidiane di chi convive con questa condizione; nello stesso contesto, è stata illustrata la Carta dei diritti, sostenuta con forza dall’associazione. L’intento è chiaro: ogni comunità, attenta alla fragilità, deve garantire inclusione, accessibilità, cultura, eguaglianza e partecipazione attiva. In tal senso, numerosi amministratori hanno già manifestato l’intenzione di collaborare in futuro con l’Aism, offrendo un concreto sostegno alle famiglie e alle persone coinvolte.

Appello alla solidarietà e firma della carta online

«Invitiamo ancora una volta tutti i cittadini a manifestare la loro solidarietà e sensibilità sottoscrivendo online la carta dei diritti collegandosi all’indirizzo https://www.aism.it/firma» ha concluso la presidente Barbarino; un invito rivolto a chiunque voglia dare un segno tangibile di vicinanza. Grazie a queste iniziative, la provincia di Enna si conferma attenta alle esigenze dei più fragili e pronta a promuovere azioni concrete per migliorare la qualità della vita.

