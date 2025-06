Commissione albo odontoiatri e Nas insieme per la salute pubblica

Sabato 31 maggio, a Enna, la Commissione Albo odontoiatri (CAO) dell’Ordine dei Medici di Enna e il Nucleo Antisofisticazione e Frodi (NAS) dei Carabinieri hanno organizzato un incontro formativo per fare il punto sulle procedure e gli obblighi che regolano gli studi odontoiatrici. Dalle norme e gli adempimenti per la detenzione degli apparecchi radiologici; alle violazioni più frequenti in tema di sicurezza, come la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi – temi determinanti per la tutela dei pazienti e del personale –, sono state illustrate le linee guida da seguire per operare in regola e garantire la qualità delle cure.

Obiettivi dell’incontro

La giornata ha avuto due finalità principali: assicurare che gli studi odontoiatrici rispettino le normative vigenti, in modo che i pazienti ricevano cure sicure e di qualità; consolidare, così come si legge nel comunicato, il rapporto di collaborazione tra le istituzioni statali, vale a dire l’Ordine e il NAS, al fine di tutelare con trasparenza la salute pubblica. L’attenzione dei partecipanti è stata catturata soprattutto dalle attività di controllo sulla legionellosi e dai metodi di analisi periodica, fondamentali per prevenire malattie infettive.

Dichiarazioni dei promotori

Il presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Enna, Carmelo Cassarà, ha sottolineato che «gli odontoiatri hanno a cuore la salute dei propri pazienti e l’amore per la loro professione, che cercano di svolgere rispettando tutte le norme che a essa sono correlate». Tuttavia, ha aggiunto, la burocrazia rimane un ostacolo difficile da sormontare; per questo, incontri come questo diventano fondamentali per guidare i professionisti verso la migliore condizione possibile degli studi. Il tenente colonnello Stefano Santuccio, comandante dei NAS di Catania, ha dichiarato che l’evento «è stato molto interessante, soprattutto per creare una collaborazione tra istituzioni e chiarire quali sono i dubbi» e ha ricordato che l’Arma dei Carabinieri e il NAS «sono sempre a disposizione per suggerimenti e chiarimenti anche al di là di questi eventi».

Organizzazione e collaborazione

A moderare l’incontro è stato il presidente della CAO Enna, Antonio Carmelo Cassarà; sono intervenuti il tenente colonnello Stefano Santuccio e i luogotenenti c.s Giuseppe Merone e Antonio Scarpignato, entrambi del NAS di Catania. L’evento ha visto una nutrita partecipazione di odontoiatri locali; tra le buone pratiche affrontate, è stata evidenziata la necessità di aggiornamenti continui e di un dialogo costante tra professionisti e forze dell’ordine. – L’iniziativa ha dimostrato come, unendo competenze e risorse, si possano rafforzare gli standard di sicurezza e la prevenzione negli studi odontoiatrici –, promuovendo un servizio migliore per la comunità.

