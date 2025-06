Aggiornamenti sullo stato degli impianti sportivi a Piazza Armerina: la situazione illustrata dal sindaco Nino Cammarata

Abbiamo chiesto al sindaco di Piazza Armerina , Nino Cammarata alcune informazioni sulla situazione degli impianti sportivi e su eventuali progetti. Cammarata ha confermato che i 430.000 euro provenienti da opere compensative e ulteriori fondi comunali permetteranno di avviare i lavori di ristrutturazione del palazzetto provinciale, assicurando così la ripresa delle attività sportive all’interno della struttura. «L’obiettivo – ha precisato il sindaco – è riaprire quanto prima la strutture e restituirla alla comunità sportiva. Il primo stralcio di interventi riguarderà gli impianti elettrici e la copertura del tetto, con un cronoprogramma serrato che dovrebbe portare a riutilizzare il palazzetto entro la fine dell’anno».

Progetto per il Palaferraro

« Inoltre – prosegue il sindaco – l’amministrazione ha già presentato un bando per la riqualificazione generale del Palaferraro. Il progetto prevede un ampliamento significativo con coperture aggiuntive per il campo da tennis. Nuovi spazi saranno creati per le società sportive e per tutti gli appassionati, favorendo così iniziative di gruppo e pratiche amatoriali. I lavori saranno suddivisi in più lotti, con l’intento di mantenere attivi i servizi minimi anche durante il cantierizzazione».

Trasformazione del campo sportivo

È in arrivo un bando regionale dedicato all’impiantistica sportiva per il campo sportivo comunale. Il sindaco ha spiegato che l’obiettivo è destinare l’area all’arte equestre e alle discipline ad essa connesse, in vista del Palio dei Normanni; la creazione di un centro di equitazione permetterà di attrarre atleti e turisti, valorizzando al contempo tradizioni locali”

Campetto Sant’Antonio: questioni in sospeso

Per quanto riguarda il campetto di Sant’Antonio, che ha suscitato dubbi sul suo stato di conservazione, il sindaco ha chiarito che si stanno risolvendo alcune questioni burocratiche. A breve sarà aperto un bando per l’affidamento della gestione, con l’intento di restituire alla cittadinanza uno spazio sicuro e fruibile – un tassello essenziale per il coinvolgimento dei più giovani nelle attività sportive.

