“Coltivare le emozioni”, concluso il progetto pilota. Il Servizio di medicina scolastica dell’ASP di Enna promuove life skills nei preadolescenti

Il progetto pilota “Coltivare le emozioni” si è concluso oggi nell’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” dell’ASP di Enna, responsabile Dott. Rosario Colianni. Tra i principali obiettivi – spiega la dottoressa Loredana Disimone – vi era la creazione di uno spazio comune in cui liberare il proprio Sé autentico nel rispetto delle diversità; la finalità consisteva nel rafforzare le life skills, quelle abilità emotive, cognitive e sociali indispensabili per affrontare le sfide quotidiane.

Struttura e tempistiche

Il percorso, programmato dal Dipartimento Materno Infantile e svolto dalla psicologa Lara Di Venti, si è articolato in sei mesi di incontri quindicinali di due ore per ciascuna delle tre classi coinvolte; un lavoro modulato in sinergia con gli insegnanti ha garantito continuità didattica e un monitoraggio costante delle competenze acquisite.

Metodologie e strumenti

Attraverso visione di film, lettura di testi, ascolto di musica, giochi di ruolo ed espressione artistica, gli studenti hanno esplorato i propri modelli cognitivi; le attività pratiche, quali la realizzazione di disegni e segnalibri, hanno trasformato il viaggio interiore in un “fare” concreto e significativo.

Impatto e prospettive

Gli studenti – pieni di entusiasmo – hanno potuto confrontarsi in uno spazio protetto, imparando a riconoscere e a nutrire curiosità verso l’altro; la promozione della responsabilità personale e del senso di appartenenza a una comunità si configura come base per lo sviluppo di comportamenti opposti al malessere.

