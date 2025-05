Prosegue Biblioinsieme a Enna: nuove iniziative tra libri, natura e laboratori

Mercoledì 28 maggio – tra gli scaffali della Biblioteca Comunale di Enna – riprende l’incontro “Porta un libro con te” con l’editore Pippo Lombardo; un’occasione per condividere letture e riflessioni, creare scambi e idee nuove; l’appuntamento è aperto gratuitamente a tutti gli appassionati, basta presentarsi dalle 18:00 alle 20:00 per immergersi in un dialogo informale e stimolante. Sabato 31 maggio il progetto rivolge lo sguardo ai più piccoli; “Pagine e manine sotto il salice” è a prova di bambino e propone letture animate, giochi narrativi e un laboratorio espressivo. L’attività, pensata per chi ha tra 5 e 10 anni, si svolge nel Giardino di Dafne a Pergusa dalle 10:30 alle 11:30; la partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione via WhatsApp.

Un filo verde tra lettura e natura

Il percorso si inserisce ne “Il Maggio dei Libri” promosso dal Cepell e si ispira al progetto “Leggere gli alberi e piantare una foresta”; Monica Fastuca guiderà i bambini – più curiosi del solito – alla scoperta del rapporto tra parola scritta e ambiente, con la suggestione di un salice che diventa rifugio naturale e musa di piccoli racconti.

Laboratori per la giornata della Dante

Il 27 e il 29 maggio si chiude la settimana con due workshop dedicati alla Giornata della Dante 2025: “Pagine in scena” di Elisa Di Dio e “La voce che racconta” di Filippa Ilardo. Entrambi i laboratori offriranno tecniche di drammatizzazione e lettura espressiva per adulti e giovani, un invito a vivere le parole con corpo e voce, miscelando creatività e consapevolezza letteraria.

Il progetto Biblioinsieme, promosso dalla Società Dante Alighieri di Enna e sostenuto da Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, continua a tessere reti culturali sul territorio; un’offerta aperta a tutte le età, per tenere vivo il piacere della lettura e il senso di comunità.

