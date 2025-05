Giornata nazionale del sollievo: l’ASP di Enna celebra le cure palliative

Il 25 maggio 2025 si è celebrata la 24ª Giornata nazionale del sollievo – dedicata alle cure palliative – presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna; un’iniziativa che punta a garantire sostegno e informazione. Istituita nel 2001 con una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni; così come si legge nel comunicato, l’obiettivo è «promuovere e testimoniare, attraverso adeguata informazione e iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale a favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo più beneficiare di cure finalizzate alla guarigione».

Ruolo dell’ASP di Enna

In base a quanto riferito nel comunicato, la Direzione Strategica dell’ASP di Enna ha aderito all’invito della Regione Sicilia; il personale dell’Unità Operativa Dipartimentale di Cure Palliative Domiciliari – Hospice, guidata dal dottor Paolo Lo Manto, affiancato dalla dottoressa Consuelo Tamburella e dagli psicologi Caterina Ribis ed Enzo Crapanzano, ha coordinato l’evento accogliendo i partecipanti e condividendo esperienze di cura.

Approccio personalizzato

Il termine palliativo deriva dal latino pallium – che significa mantello – e simboleggia protezione e conforto; così il modello di assistenza non si limita al sollievo dal dolore fisico, ma abbraccia anche il benessere emotivo e relazionale. «Solo attraverso un approccio umano, multidisciplinare e attento ai bisogni complessi del paziente e della sua famiglia è possibile garantire un vero sollievo dalla sofferenza», sottolinea il comunicato.

Informazioni e contatti

I componenti dell’Unità Operativa sono a disposizione in viale Diaz 49, terzo piano (dal lunedì al venerdì) e rispondono ai numeri 0935/520591 e 0935/520664 per chi desidera approfondire l’offerta di cure palliative senza barriere.

\