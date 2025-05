Formazione Nas dei Carabinieri: evento a Enna per medici e odontoiatri

Il 31 maggio l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Enna ospita un evento formativo in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazione e Frodi (Nas) dei Carabinieri; l’iniziativa, promossa dalla Commissione albo odontoiatri di Enna, punta a tutelare la salute pubblica, contrastare l’abusivismo professionale e valorizzare la professione medica. Un’occasione – davvero unica – per fare quadrato tra istituzioni e rafforzare il dialogo istituzionale.

Programma e crediti Ecm

La mattinata, aperta alle ore 8,30, prevede sessioni su: competenze dei Nas in ambito sanitario; normative volte al contrasto dell’abusivismo; ispezione degli studi medici; contraffazione dei dispositivi e regolarità delle prescrizioni. Il superamento della prova finale consentirà l’acquisizione di 3 crediti Ecm, fondamentali per l’aggiornamento professionale e per garantire cure di qualità.

Relatori e moderazione

A moderare l’incontro sarà il presidente della Cao Enna, Antonio Carmelo Cassarà; gli interventi, invece, vedranno il tenente colonnello Stefano Santuccio, comandante dei Nas di Catania; il luogotenente c.s. Giuseppe Merone e il luogotenente c.s. Antonio Scarpignato. La partecipazione di figure apicali – esperte e carismatiche – offrirà un quadro a prova di bomba sulle sfide sanitarie.

Collaborazione interistituzionale

Grazie all’intesa tra Ordine e Carabinieri, l’evento rafforza la collaborazione interistituzionale; sancisce un patto per la legalità e la sicurezza sanitaria che guarda ai cittadini, pronti a operare con rinnovato slancio nel tutela del benessere collettivo.

\