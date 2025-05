Tre giornate per ricordare e donare: l’ASP di Enna promuove la cultura della solidarietà

Donare sangue e plasma – in questi giorni più che mai – è un gesto che acquista un significato profondo, quasi simbolico. In occasione del 23 maggio, data che segna l’anniversario della strage di Capaci e il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, la Regione Siciliana ha istituito tre giornate dedicate alla donazione, estendendole anche alla memoria di Paolo Borsellino e Rosario Angelo Livatino. Un’iniziativa carica di valori, promossa con determinazione anche dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

L’impegno dell’ASP di Enna e delle associazioni

La Direzione Generale dell’ASP – come si legge nella nota – ha aderito con entusiasmo, attivando una rete di solidarietà con le associazioni dei donatori. Il Direttore Generale, Dott. Mario Zappia, si è fatto portavoce dell’iniziativa: «Ogni donazione rappresenta un gesto di generosità che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi ha bisogno. La mobilitazione collettiva è fondamentale e ognuno di noi può essere un catalizzatore di cambiamento». Presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Basilotta di Nicosia, diretto dalla Dott.ssa Luciana Spedale, Zappia ha partecipato in prima persona all’iniziativa, affiancato da medici, operatori sanitari e volontari dell’AVIS locale guidata da Paolo Gurgone.

Presidi informativi e sensibilizzazione nei centri ospedalieri

Non solo Nicosia: anche Enna e Piazza Armerina sono state coinvolte con banchetti informativi e raccolte, in collaborazione con i centri trasfusionali. All’Ospedale Umberto I di Enna, l’AVIS – guidata da Maria Elena Spalletta – lavora a stretto contatto con il Dott. Francesco Spedale per stimolare la partecipazione cittadina. A Piazza Armerina, invece, i volontari AVIS e FIDAS – coordinati da Michele Billeci e Massimo Romano – hanno allestito una postazione presso la sede AVIS, esponendo un’immagine di Falcone a testimonianza del profondo legame tra la cultura della donazione e la memoria civile.

Appuntamenti futuri: 19 luglio e 21 settembre

Il calendario non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 luglio, giorno in cui sarà ricordata la strage di via D’Amelio, mentre il 21 settembre sarà la volta della commemorazione di Rosario Livatino. In entrambe le occasioni – sottolinea l’ASP di Enna – verrà rinnovato l’invito alla cittadinanza a donare sangue e plasma.

Un messaggio forte e chiaro

«La dedizione del Dott. Zappia alla causa della donazione del sangue rappresenta un grande gesto di altruismo nella nostra comunità e funge anche da potente esempio per tutti» – ribadiscono i volontari e gli operatori sanitari coinvolti. Il senso di questa campagna non è solo sanitario, ma profondamente umano: la donazione come atto di memoria, rispetto, e speranza – in nome di chi, contro la mafia, ha pagato con la vita.

