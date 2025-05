Modifiche alla viabilità a Piazza Armerina nei prossimi giorni. Processioni, concerti e festival: le nuove disposizioni della Polizia Locale

Via Itria resta interdetta al transito veicolare per tutto il giorno – H24, senza eccezioni – a causa di gravi criticità strutturali emerse durante verifiche tecniche. L’ordinanza, disposta dal IV Settore Opere Pubbliche dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, mira a garantire la sicurezza pubblica e privata nel tratto dove sorgono gli edifici a rischio.

Processione di Maria Ausiliatrice il 24 maggio

Sabato 24 maggio, dalle 17:30 alle 24:00, scatta una serie di divieti per permettere il regolare svolgimento della tradizionale processione in onore di Maria Ausiliatrice. Le misure prevedono sia il divieto di sosta con rimozione forzata sia quello di transito, limitatamente alle vie interessate dal passaggio del corteo religioso – un tragitto che si snoda per l’intero centro storico, attraversando piazze, salite e vie principali – per un itinerario suggestivo e complesso.

Concerto della banda dei Vigili del Fuoco il 25 maggio

La sera del 25 maggio si accenderanno i riflettori in Piazza Cattedrale per il concerto della banda nazionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Le restrizioni alla viabilità partono già nel pomeriggio, con divieti di sosta attivi dalle 15:00 in via Roma, via Cavour e zone limitrofe. In alcune aree si aggiunge il divieto di transito tra le 17:00 e le 24:00. Sarà inoltre attivato un senso unico in via S. Rosalia e via Sant’Anna per agevolare l’accesso al quartiere Monte – nodo spesso critico in eventi di grande richiamo.

Isola pedonale per Barock Festival e finale Champions

Per gli eventi previsti dal 30 maggio al 2 giugno – tra cui il Barock Festival e la finale della Champions League – si stabilisce l’istituzione di un’isola pedonale serale in Piazza Boris Giuliano e nelle vie limitrofe. Le chiusure scatteranno alle 20:00 con fine alle 02:00 del giorno successivo. La richiesta, avanzata direttamente dai rappresentanti delle attività commerciali della zona, punta ad ampliare gli spazi per il pubblico e migliorare la fruizione delle manifestazioni – senza però sacrificare le esigenze di circolazione, che riprenderà regolarmente entro l’una.

Possibili modifiche in tempo reale

Infine, la Polizia Locale ricorda che potrà modificare o integrare le disposizioni in tempo reale, anche con ulteriori divieti o sensi unici temporanei, qualora si rendesse necessario per motivi di sicurezza o ordine pubblico. I cittadini sono quindi invitati a osservare la segnaletica temporanea e collaborare con il personale addetto – per il bene di tutti.

Tabella riepilogativa delle modifiche alla viabilità

Data Evento Area interessata Orari Provvedimenti dal 22 maggio Verifiche statiche Via Itria H24 Divieto di transito veicolare 24 maggio Processione Maria Ausiliatrice Centro storico 17:30 – 24:00 Divieto di sosta e transito veicolare 25 maggio Concerto Vigili del Fuoco Piazza Cattedrale e vie limitrofe 15:00 – 01:00 Divieto di sosta e transito; senso unico in alcune vie 30-31 maggio, 1-2 giugno Barock Festival e Champions League Piazza Boris Giuliano, via Intorcetta, via Roccella 19:00 – 02:00 Isola pedonale e divieti di sosta e transito

