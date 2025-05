Giornata del Sollievo: informazione e vicinanza all’ospedale Umberto I di Enna

Un momento di condivisione, ascolto e sostegno

Enna – Un invito alla consapevolezza, alla solidarietà e alla cura sarà quello lanciato domenica 25 maggio in occasione della 24ª Giornata del Sollievo. L’evento, promosso dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in adesione all’iniziativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sarà dedicato – come si legge nella nota informativa – alle Cure Palliative, strumento essenziale per alleviare la sofferenza dei pazienti affetti da patologie croniche o terminali.

Porte aperte all’ospedale Umberto I: un incontro con i cittadini

Presso l’ingresso principale dell’Ospedale Umberto I di Enna, dalle 9:00 alle 13:00, i cittadini troveranno ad accoglierli il Dott. Paolo Lo Manto, responsabile dell’U.O. Cure Palliative dell’ASP di Enna, insieme al suo team. L’incontro offrirà informazioni puntuali sull’assistenza domiciliare e residenziale, per aiutare le famiglie a orientarsi tra le possibilità offerte da un sistema sanitario che – in questa branca – punta su empatia e dignità.

«L’obiettivo è fare luce sulle opportunità di cura e vicinanza che le Cure Palliative possono garantire» – spiegano i promotori – «perché anche nei momenti più difficili, la qualità della vita resta una priorità».

Sensibilizzare per creare cultura

La Direzione Aziendale dell’ASP di Enna ha voluto fortemente sostenere questa iniziativa, con la convinzione che la sensibilizzazione sia un primo passo per modificare l’approccio culturale nei confronti della malattia. L’incontro non sarà solo uno spazio informativo, ma un’occasione per generare dialogo, ascolto e consapevolezza.

«Invitiamo la cittadinanza a partecipare» – si legge ancora nel comunicato – «per costruire insieme un futuro in cui il sollievo sia un diritto di tutti, e non un privilegio per pochi».

