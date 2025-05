Verso un autotrasporto sicuro e sostenibile: dialogo tra imprese, istituzioni e territorio

Il recente incontro provinciale della FITA CNA di Enna ha acceso i riflettori su temi strategici per il settore dell’autotrasporto; sicurezza, legalità e sostenibilità sono stati al centro di un confronto aperto tra imprenditori, enti pubblici e forze dell’ordine. L’assemblea – moderata dalla coordinatrice Daniela Taranto – ha offerto uno spazio di dialogo concreto, in cui si sono messe le basi per un rilancio condiviso del comparto.

Il ruolo della federazione provinciale

A tracciare il quadro di partenza, Pino Glorioso ha presentato una relazione puntuale sulle criticità e sulle opportunità per le imprese locali. Da un lato, il settore registra sfide crescenti in tema di costi e normative; dall’altro, esistono margini di crescita grazie all’innovazione tecnologica e agli incentivi per veicoli a basso impatto ambientale. L’elezione di Antonino Riela a presidente provinciale – insieme ai vicepresidenti Michele Buttò e Calogero D’Angelo – segna l’avvio di un percorso di sinergia e concretezza con le istituzioni.

Dialogo tra imprese e forze dell’ordine

«Non siamo nemici, viaggiamo tutti nella stessa direzione, quella della sicurezza e della legalità» ha sottolineato il dirigente Giannotta; parole che hanno fatto da eco all’intervento dell’ispettore Rizza, il quale ha posto l’accento sulla prevenzione e sulla responsabilità condivisa. I rappresentanti dei trasportatori – autotrasportatori – veri protagonisti di sicurezza stradale – hanno così ribadito l’importanza di rapporti stabili con la Polizia Stradale e con gli enti locali per garantire una mobilità efficiente.

Rinnovamento e strategie future

Con la conferma di Graziano Leanza per il trasporto persone, l’assemblea ha delineato un progetto integrato di mobilità. La nuova dirigenza si è impegnata a promuovere percorsi formativi, a rafforzare i controlli e a favorire investimenti in flotte sostenibili; un programma ambizioso che punta a coniugare competitività e rispetto dell’ambiente.

