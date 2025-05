Domenica concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a Piazza Armerina

Il 25 maggio, alle ore 20:30, Piazza Cattedrale di Piazza Armerina ospiterà il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; un appuntamento ad ingresso libero promosso in collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e la Villa Romana del Casale. La scelta del centro storico – cornice perfetta per un’esibizione di alto profilo – valorizza il patrimonio artistico siciliano e favorisce la partecipazione di cittadini e turisti.

Performance e programma musicale

La banda – istituita formalmente nel 2017 ma con radici risalenti al 1939 – è diretta dal maestro Donato Di Martile e composta da 45 musicisti provenienti dai principali conservatori nazionali. Il repertorio spazierà da marce solenni a brani sinfonici, con momenti dedicati alla memoria istituzionale e alla musica contemporanea. L’ensemble vanta una consolidata esperienza in cerimonie pubbliche di rilievo; il pubblico potrà così apprezzare l’eccellenza artistica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Misure viarie e sicurezza

Per garantire la sicurezza dell’evento, l’ordinanza n. 31 del 20 maggio 2025 dispone il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15:00 alle 01:00 del giorno successivo in via Roma, piazza Garibaldi e via Cavour; la chiusura di piazza Cattedrale e delle vie limitrofe dalle 17:00 alle 24:00; l’istituzione del senso unico in via Sant’Anna e via Santa Rosalia. Queste misure, previste per la notevole affluenza attesa, assicurano un regolare deflusso e il corretto svolgimento del concerto.

