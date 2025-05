All’Istituto professionale statale “Federico II” di Enna cala il sipario sul ciclo di seminari

Si è concluso oggi, all’Istituto Professionale Statale “Federico II” di Enna, il ciclo di seminari organizzato dal Consorzio della Carota Novella di Ispica IGP; un percorso formativo che ha visto la partecipazione di circa 250 studenti. «I seminari – afferma Massimo Pavan, presidente del Consorzio di Tutela IGP – hanno fatto registrare numeri straordinari, risultato di un’offerta formativa pianificata, portata avanti con impegno da professionisti altamente qualificati».

Percorso formativo per il canale Ho.Re.Ca.

Gli incontri, pensati per gli operatori del canale Ho.Re.Ca., hanno unito teoria e pratica; da lezioni sui valori nutrizionali della carota novella fino a dimostrazioni dal vivo in cucina. Gli studenti – entusiasti dell’esperienza – hanno potuto confrontarsi con chef e docenti, scoprendo tecniche di preparazione innovative e soluzioni per valorizzare un prodotto tipico siciliano.

Proposte culinarie e degustazioni

Il prof. Giuseppe Bono, chef collare del Collegium Cocorum, ha presentato uno sformatino di carota novella caramellata, mentre il suo allievo Cristian Stivala ha proposto una pizza idratata a base di succo di carota; la brioche con granita del prof. Alfio Crimi e le pizze gourmet realizzate da Vigneri e i fratelli Riccobene hanno completato il menu.

Focus sulla Carota Novella di Ispica IGP

Il prof. Rosario Mauro, docente di Orticoltura all’Università di Catania, ha illustrato le peculiarità qualitative del prodotto; un ortaggio che unisce gusto e sostenibilità. «Eventi come questo – sottolinea Rosaria Di Prima, dirigente scolastica – dimostrano il valore educativo e culturale del dialogo tra scuola e impresa».

(Nella foto Da sinistra: Rosario Mauro, Massimo Pavan, Rosaria Di Prima, Giuseppe Bono e Peppe Giuffrè)

