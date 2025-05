Piazza Armerina – Chiusura temporanea di via Itria. Un immobile da tenere sotto controllo

Questa mattina via Itria è stata chiusa dai Vigili del Fuoco a seguito di verifiche su un immobile; l’amministrazione – in base a quanto riferito nel comunicato del sindaco – ha provveduto a delimitare l’area con transenne e cartelli di sicurezza. «A seguito di verifiche su un immobile è stata disposta la chiusura della via Itria» ha dichiarato il sindaco Nino Cammarata, sottolineando la priorità della tutela pubblica.

Ulteriori accertamenti tecnici

In mattinata l’ufficio tecnico comunale ha effettuato ispezioni strutturali e rilevamenti geologici per valutare eventuali rischi; le operazioni – che coinvolgono geometri e tecnici del Comune – mirano a stabilire come procedere. Il sindaco Cammarata ha assicurato massima trasparenza e pronta comunicazione dei risultati ai residenti.

Impegno per la comunità

Il primo cittadino ha infine espresso gratitudine ai Vigili del Fuoco e agli operatori comunali per l’efficienza dimostrata; l’obiettivo è riaprire via Itria in tempi rapidi, garantendo condizioni di sicurezza ottimali. – “È un obbligo che ci poniamo con serietà – fanno sapere del comune – per tutelare cittadini e viabilità”.

\