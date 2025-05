Carmelo Cassarà, presidente della Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Enna, eletto nell’assemblea nazionale Enpam

Ccosì come si legge nel comunicato ufficiale – i 105 presidenti delle commissioni Albo Odontoiatri di tutta Italia si sono ritrovati nella sede romana di Enpam per eleggere gli undici rappresentanti nazionali; tra i candidati, Carmelo Cassarà ha conquistato il primo posto con un margine significativo. La scelta, resa possibile dal voto diretto dei colleghi, apre nuovi scenari per la provincia di Enna e dimostra il crescente peso della sua comunità odontoiatrica.

Dichiarazioni del presidente

«Vorrei innanzitutto complimentarmi con tutti gli eletti e ringraziare anche i non eletti per la loro disponibilità a mettersi in gioco nell’interesse della nostra professione»; ha commentato Cassarà, visibilmente emozionato, «Personalmente è una grande soddisfazione per l’attestato di stima e fiducia che la grande maggioranza dei Presidenti CAO mi ha dimostrato»; parole cariche di gratitudine che confermano la sua determinazione a operare con dedizione.

Prospettive aperte

«Superata la fase elettorale – continua Cassarà – da domani si lavora tutti insieme con spirito critico ma costruttivo per affrontare, insieme alla rappresentanza medica, tutte le sfide che ci attendono». Questo intento, volto a rafforzare il dialogo tra odontoiatri e medici, sottolinea l’urgenza di rinnovamento nel settore; l’obiettivo è promuovere standard più elevati di tutela e formazione professionale.

