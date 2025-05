Ex Provincia, il presidente Capizzi incontra la stampa: «Palazzo aperto al confronto»

È fissato per lunedì 19 maggio alle ore 16, nei propri uffici istituzionali, l’incontro tra il neo presidente della ex Provincia, Piero Capizzi, e la stampa locale. Un appuntamento voluto espressamente dal vertice politico come primo passo di un mandato che si preannuncia segnato da apertura, dialogo e trasparenza.

«Ritengo doveroso – dichiara Capizzi nel comunicato – avviare da subito un rapporto franco e propositivo con i responsabili dell’informazione; non solo per rendere trasparente ed accessibile l’attività che porteremo in essere, ma anche per ricevere da chi quotidianamente raccoglie e racconta le esigenze dei territori quell’input necessario per calibrare le reali priorità dei cittadini».

Informazione e partecipazione come motori dell’azione amministrativa

L’iniziativa si inserisce in un’ottica di rinnovata sinergia tra l’Ente e i mezzi di comunicazione, ritenuti interlocutori fondamentali nella costruzione di una Pubblica Amministrazione efficace e consapevole. «Il Palazzo – sottolinea Capizzi – è aperto al confronto; sarà nostra cura fornire di volta in volta informazioni precise e puntuali sulle attività e sarà vostro dovere elaborarle con senso critico e costruttivo sempre nell’interesse delle comunità amministrate».

Il presidente ribadisce inoltre il ruolo strategico che la comunicazione riveste oggi nella gestione della cosa pubblica – un elemento, questo, che si intende affrontare con spirito collaborativo e orientato ai risultati.

Verso una nuova stagione istituzionale

L’incontro con i giornalisti rappresenta, dunque, il primo atto simbolico e concreto di un mandato che si vuole partecipato e radicato nel territorio. Il confronto diretto con chi – ogni giorno – racconta il presente e le sfide future delle comunità locali è stato posto al centro di questa nuova fase, che si annuncia come una stagione politica all’insegna del dialogo aperto – e della responsabilità condivisa.

