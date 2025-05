Camion, motori e passione: Enna pronta ad accogliere il 2° Truck Day e il 1° Raduno Regionale

Enna si prepara a trasformarsi – almeno per un fine settimana – nella capitale siciliana dell’autotrasporto. Il 24 e 25 maggio 2025, infatti, la città ospiterà il “2° Truck Day & 1° Raduno Regionale – L’evento dei giganti della strada”, organizzato dalla CNA di Enna e dall’Associazione Camionisti di Regalbuto. Una due giorni che promette di unire passione, tradizione e visibilità per un intero comparto.

La manifestazione coinvolgerà Piazza Europa, Piazza San Sebastiano e via IV Novembre, trasformando l’area in un grande teatro urbano dedicato ai motori – e non solo. Il patrocinio del Comune di Enna e il supporto di aziende come COVIN e TRAMEC testimoniano l’interesse istituzionale e imprenditoriale per un evento che mira a valorizzare sia la categoria dei trasportatori sia il tessuto produttivo della zona Monte.

Sabato tra rombi di motori e “musica sotto le stelle”

Il programma prende il via sabato 24 maggio, dalle ore 16:00, con l’arrivo e la sistemazione dei mezzi partecipanti: camion decorati, vespe, auto d’epoca, fuoristrada, moto e camper coloreranno le strade con una spettacolare esposizione a cielo aperto. Il pomeriggio sarà animato da stand gastronomici e intrattenimento per tutte le età, trasformando la zona in una festa popolare.

Dalle 21:00, le strade si accenderanno con “Musica sotto le stelle”, una serata ad alto tasso di energia con DJ set, giochi di luce, danze sensuali e performance artistiche su cubo – un mix di suggestione e coinvolgimento pensato per animare la notte ennese.

Domenica: riflessione e identità tra convegno e folklore

Il giorno successivo sarà il momento del confronto e della riflessione: alle 10:30, si terrà il convegno “La professione dell’autotrasportatore e la sicurezza stradale”, moderato dalla giornalista Pierelisa Rizzo. L’incontro vedrà la partecipazione di autorità locali, rappresentanti delle forze dell’ordine e figure del settore – un’occasione per affrontare in modo diretto temi cruciali come legalità e futuro del comparto.

A seguire, la benedizione dei mezzi da parte del clero locale – un gesto dal forte valore simbolico – e, immediatamente dopo, l’esibizione del gruppo folkloristico di Regalbuto, che renderà omaggio con canti e danze alla tradizione siciliana e alle forze dell’ordine.

Una festa aperta, gratuita e per tutta la comunità

Il Truck Day – gratuito e pensato per tutta la cittadinanza – punta a creare un ponte tra la cultura del trasporto su strada e la quotidianità urbana. Un’iniziativa che parla a famiglie, bambini, appassionati di motori e operatori del settore; e che restituisce, al tempo stesso, un’occasione per vivere Enna in una veste inedita – quella della festa collettiva e consapevole.

