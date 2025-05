Settimana mondiale della sicurezza stradale: controlli e prevenzione in tutta la provincia

In occasione della Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale – che si svolge dall’11 al 18 maggio 2025 – la Polizia di Stato ha avviato un’intensificazione dei controlli su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla provincia di Enna. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la cultura del rispetto delle norme del codice della strada e ridurre drasticamente comportamenti pericolosi alla guida.

Nella giornata di ieri, agenti delle varie articolazioni territoriali hanno realizzato un articolato servizio di controllo lungo le principali arterie stradali – statali, provinciali e autostradali – attraversando i territori comunali di Enna, Agira, Valguarnera e Piazza Armerina. Coinvolte nel dispositivo anche le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Enna, i Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia, gli operatori della Questura e i Commissariati di P.S. di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina.

Presidi dinamici, Camper sanitario e sanzioni

Oltre ai classici posti di controllo fissi, sono stati predisposti anche presidi dinamici, mentre lungo alcune tratte è stato impiegato un camper della Polizia adibito a Ufficio Mobile Sanitario – uno strumento utile anche in chiave di prevenzione e assistenza immediata.

Il bilancio dell’operazione non lascia dubbi sull’efficacia del monitoraggio: 101 veicoli e 140 persone controllate; 16 le sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada. È stata ritirata una carta di circolazione; un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e un altro a sequestro. In totale sono stati decurtati 15 punti dalle patenti dei conducenti.

Focus sui comportamenti a rischio

Il servizio ha concentrato l’attenzione su violazioni ritenute particolarmente gravi: dall’eccesso di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, dall’uso improprio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, fino all’utilizzo del cellulare durante la guida – abitudini che, ancora oggi, rappresentano cause primarie di incidenti.

Un impegno che prosegue oltre la settimana tematica

Queste attività si inseriscono nel quadro degli obiettivi previsti per il decennio 2021-2030, che puntano a ridurre in maniera significativa il numero di vittime e feriti gravi sulle strade. La Polizia di Stato ha annunciato che l’impegno continuerà anche nei prossimi mesi con campagne mirate, portate avanti in sinergia con enti locali, istituti scolastici e associazioni – perché la sicurezza stradale, d’altronde, non si esaurisce in una sola settimana.

