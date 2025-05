“Miseria e nobiltà” al Teatro Garibaldi: sul palco la Nuova Compagnia Sipario

Sabato 17 e domenica 18 maggio a Piazza Armerina va in scena la celebre commedia di Scarpetta

La Nuova Compagnia Sipario di Turi e Federica Amore porta in scena – con entusiasmo e passione – uno dei capisaldi del teatro comico napoletano: Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta. L’appuntamento è per sabato 17 maggio alle ore 21:00 e domenica 18 maggio alle ore 17:30 al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina. La regia è affidata a Claudio Jacobello, anche interprete sul palco accanto a un cast nutrito che vede protagonisti Turi Amore, Federica Amore, Mirella Petralia, Carmela Trovato, Salvo Scuderi, Adele Ferlito, Raffaele Costanzo, Martina Laudani – e le ballerine Federica Bardarè e Giorgia Bardarè.

Un grande classico che non smette di divertire

La commedia, celebre per il suo ritmo brillante e i personaggi indimenticabili, torna a far ridere e riflettere grazie all’interpretazione di una compagnia affiatata. Sul palco si alternano scene di comicità grottesca, miseria travestita da nobiltà e una girandola di equivoci che – tra lazzi e imbrogli – coinvolge l’intera platea. Dietro le quinte, un lavoro di squadra. Fondamentale il contributo di Aurora Sardo per la scenografia e di Giovanni Urzì per luci e fonica. L’assistente alla regia è Adele Ferlito, mentre Valeria Amore si occupa del botteghino. Il biglietto intero ha un costo di 20 euro, mentre il ridotto è disponibile a 15 euro. Per prenotazioni e informazioni si possono contattare i numeri 348 7725577 e 0935 684104.

Due serate per riscoprire il piacere del teatro

L’evento, patrocinato dalla Città di Piazza Armerina e dall’Assessorato Turismo e Spettacolo, promette due serate all’insegna del buon umore e della cultura – in un luogo che da sempre accoglie il pubblico con calore e partecipazione.