Piazza Armerina – Nuove regole per cavalli e carrozze che percorrono le vie cittadine

Dal titolo sembrerebbe in realtà una notizia d’altri tempi, ma con l’ordinanza sindacale n. 21 del 13 maggio 2025, il Comune di Piazza Armerina ha introdotto nuove regole per la circolazione degli animali da sella e da soma nel centro urbano. L’intervento – motivato da esigenze di igiene, sicurezza e decoro – impone un insieme di divieti e restrizioni che riguardano soprattutto l’area storica della città. In base al provvedimento, è vietato il transito di cavalli e altri animali da soma lungo le vie del centro storico, all’interno delle gallerie, delle ville e dei giardini pubblici. I conduttori sono inoltre obbligati a rimuovere le deiezioni lasciate dagli animali – un dettaglio che sembra scontato, ma che spesso è stato ignorato.

Fasce orarie e percorsi consentiti

Il divieto assume una forma oraria in alcune situazioni specifiche: da settembre a giugno, non è consentita la circolazione degli animali da sella e da soma tra le 7:30 e le 18:00; nei mesi estivi, luglio e agosto, lo stop va dalle 9:30 alle 21:00. Tuttavia, l’ordinanza fa anche delle distinzioni: calessi e carrozze potranno circolare liberamente, senza vincoli di orario, anche nel centro cittadino; tutti gli animali sopra citati potranno circolare liberamente nelle vie periferiche. In occasione di eventi particolari che prevedono la presenza di cavalli, i partecipanti dovranno raggiungere il luogo con mezzi idonei al trasporto oppure rispettare in pieno le indicazioni stabilite.

Sanzioni

Per chi non rispetterà le nuove norme, sono previste sanzioni che vanno da 25 a 500 euro, oltre a quanto indicato dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000. Il Comune ricorda che nelle zone periferiche – dove non vige il divieto – è possibile praticare passeggiate ed escursioni senza limitazioni, offrendo un’alternativa adeguata per appassionati e operatori. Il provvedimento, che si fonda sull’art. 184 del Codice della Strada e sul Regolamento Comunale di Polizia Urbana, intende equilibrare le esigenze del benessere animale con quelle della collettività – un centro storico più pulito e ordinato passa anche da qui.