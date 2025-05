Nuovo dirigente per la prevenzione all’Asp di Enna. Valentino Gallina entra a far parte dell’organico aziendale con un ruolo chiave

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna rafforza i propri ranghi, puntando sulla valorizzazione delle professionalità interne ed esterne. Oggi, con la firma ufficiale del contratto, il Dott. Valentino Gallina assume l’incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie all’interno dell’Area delle Professioni Tecniche di Prevenzione. Questa nomina rappresenta, in base a quanto riferito dall’azienda, un elemento cruciale nel percorso di potenziamento delle risorse umane avviato dalla Direzione.

Esperienza al servizio della prevenzione

Il Dott. Gallina, figura con una solida esperienza nel settore, porta con sé un bagaglio di competenze che l’Asp di Enna intende mettere a frutto per elevare gli standard dei servizi di prevenzione e tutela della salute pubblica sul territorio. La sua professionalità – e l’impegno dimostrato nel corso degli anni – saranno fondamentali per assicurare un’assistenza più puntuale e rispondente alle necessità della comunità ennese.

Le aspettative della Direzione

La Direzione Strategica dell’Azienda ha espresso soddisfazione per l’arrivo del nuovo dirigente, augurandogli un lavoro proficuo nel suo nuovo ruolo. Il Direttore Sanitario, Dr. Emanuele Cassarà, ha sottolineato come la competenza e la dedizione del Dott. Gallina saranno “fondamentali per il successo delle iniziative di prevenzione e tutela della salute pubblica”. Non solo; il suo contributo sarà altrettanto prezioso «anche per riorganizzare e razionalizzare le attività del personale», così come si legge nel comunicato diffuso dall’ente.

Obiettivi e responsabilità

Il contratto sottoscritto delinea un impegno professionale orientato a garantire efficienza e qualità nei servizi offerti dall’area di competenza. La nuova dirigenza avrà la responsabilità di coordinare e gestire le attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro; di supervisionare le attività tecniche; promuovere la formazione continua del personale; e sviluppare progetti innovativi mirati alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Direttore Generale, Dr. Mario Zappia, ha voluto evidenziare come questa scelta confermi la volontà dell’Azienda di “investire con costanza nelle risorse umane valorizzando tutte le professionalità, fondamentali per il miglioramento dei servizi sanitari offerti alla comunità”. Un segnale chiaro, insomma, dell’importanza attribuita al capitale umano per una sanità sempre più efficace.