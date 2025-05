Piazza Armerina, intervento di Nino Cammarata – Dalla provincia alla città: infrastrutture, fondi e viabilità al centro dell’agenda

Il sindaco Nino Cammarata da primo cittadino e da consigliere provinciale è intervenuto con una nota nella quale realizza un resoconto delle ultime novità istituzionali. L’insediamento del nuovo Consiglio del Libero Consorzio Provinciale di Enna, avvenuto proprio il 9 maggio, segna il ritorno di un organo politico atteso da più di dieci anni. «È un passaggio importante» – ha dichiarato Cammarata – «e pur non avendo sostenuto il presidente Capizzi, auguro a lui e a tutto il Consiglio un buon lavoro, con piena disponibilità a collaborare».

Fondi strutturali e progetti infrastrutturali

L’intervento ha virato subito sulle priorità: la viabilità e le infrastrutture. Il sindaco ha evidenziato i risultati ottenuti dal suo partito, Fratelli d’Italia, grazie all’intervento dell’assessore regionale Aricò, con 18,5 milioni di euro del fondo FSC 21-27 destinati a opere nella zona nord dell’Ennese. Un altro traguardo citato con enfasi è il finanziamento del Lotto B4B della strada Nord-Sud – ben 8,2 milioni di euro – definito come una «risposta concreta a un’attesa lunga 50 anni». La strada collegherà Mulinello a Leonforte.

Focus ambientale sul lago di Pergusa

Cammarata ha poi menzionato l’istituzione della Fondazione Lago di Pergusa, una nuova realtà orientata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione naturalistica del sito. Oltre alla dimensione sportiva dell’autodromo – che resta tema aperto – emerge una volontà di rilancio anche culturale e sostenibile del bacino.

Nuove opere a Piazza Armerina

L’attenzione si è spostata sulle opere in corso a livello cittadino. Nella galleria del quartiere Casalotto, in via Libero Grassi, si stanno completando interventi di asfaltatura, illuminazione e segnaletica. Più a sud, nella contrada Cannarozo, sono iniziati i lavori per una strada che collega direttamente l’area artigianale – una sorta di “via di fuga” – che risponde a richieste avanzate da anni dai residenti. «Abbiamo venduto tutti e 27 i lotti disponibili, mentre al nostro insediamento ne erano stati venduti solo 3» – ha rimarcato con soddisfazione Cammarata – sottolineando l’impatto dei correttivi adottati.

Manutenzione urbana e decoro cittadino

Nel frattempo, proseguono gli interventi di diserbo in vari quartieri e la riattivazione di un servizio dedicato al giardinaggio e alla pulizia urbana. «Stiamo riportando alcuni giardini al loro vecchio splendore» – ha detto – accennando anche a imminenti operazioni di disinfestazione e derattizzazione. Tutto questo in vista dei festeggiamenti di San Filippo, per cui si sta cercando di restituire decoro e accoglienza agli spazi urbani.

Il Barock Festival tra musica classica e spettacoli pop

Parte del suo intervento Cammarata lo ha dedicato al Barock Festival, che ha chiuso la Fase A e per fine maggio ha poi annunciato l’inizio della Fase B con appuntamenti più “pop”, tra cui il concerto del 3 giugno con Francesco Renga. Altri ospiti attesi: PFM, Le Bambole di Pezza, importanti artisti americani. «Sta diventando un festival di rilievo» – ha concluso Nino Cammarata – «con presenze numericamente importanti in città di turisti».

