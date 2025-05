Carmelo Paternicò, l’arbitro piazzese unico italiano alle Final Four di Eurolega ad Abu Dhabi

Una notizia di grande rilievo per il basket italiano e, in particolare, per la città di Piazza Armerina: il piazzese Carmelo Paternicò è stato selezionato come unico arbitro italiano per dirigere alcune partite delle Final Four di Turkish Airlines EuroLeague 2025. Questo prestigioso incarico lo vedrà protagonista sul palcoscenico della fase finale del più importante torneo per club di pallacanestro maschile in Europa.

Carmelo Paternicò vanta una lunga e solida carriera nel mondo dell’arbitraggio. Ha iniziato ad arbitrare nel 1987 e nel 1997 è stato promosso in Lega A. La sua ascesa internazionale è avvenuta nel 2003, quando ha ottenuto la licenza di arbitro internazionale FIBA, diventando da quel momento disponibile anche per gli incontri di EuroLeague.

La Turkish Airlines EuroLeague ha annunciato un totale di otto arbitri scelti per lavorare alle Final Four di Abu Dhabi. Oltre a Carmelo Paternicò, la squadra arbitrale comprende altri nomi di rilievo internazionale: Ilija Belosevic, Mehdi Difallah, Robert Lottermoser, Carlos Peruga, Milan Nedovic, Emilio Perez Pizarro e Arturas Sukys.

La Manifestazione: Eurolega Final Four 2025

Le Final Four rappresentano il culmine della stagione di Eurolega di basket maschile. Quest’anno, l’evento che mette in palio il titolo continentale si svolgerà dal 23 al 25 maggio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, precisamente all’Etihad Arena. È la prima volta che la fase finale della competizione si disputa fuori dal territorio europeo.

Le squadre che si affronteranno sono le quattro vincitrici dei playoff. Le formazioni che sono riuscite a qualificarsi sono: Olympiakos, che ha dominato la regular season, il Fenerbahçe del capitano azzurro Nicolò Melli, AS Monaco e Panathinaikos. Olympiakos e Fenerbahçe hanno archiviato i rispettivi impegni nei playoff in Gara 4 e Gara 3, mentre AS Monaco e Panathinaikos hanno avuto bisogno di giocarsi il tutto per tutto in una decisiva Gara 5 per avere la meglio sui propri avversari.

Il formato delle Final Four prevede le semifinali seguite dalla finale. Ogni partita verrà giocata in gara singola. Il programma prevede anche una finale per il terzo posto. Gli accoppiamenti delle semifinali vedranno confrontarsi l’Olympiakos (arrivato primo in regular season) contro l’AS Monaco (quarto) e il Fenerbahçe (secondo) contro il Panathinaikos (terzo).

Il Calendario delle Partite (Orari Italiani):

Venerdì 23 maggio: Semifinale: Fenerbahçe – Panathinaikos (ore 17:00) Semifinale: Olympiakos – AS Monaco (ore 20:00)

Domenica 25 maggio: Finale per il terzo posto (orario TBD) Finale (orario TBD) Si noti che il programma può essere soggetto a variazioni.



Per gli appassionati in Italia, la stagione 2024/25 dell’Eurolega, comprese le Final Four, è trasmessa in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport. Inoltre, è possibile seguire le partite in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e DAZN.

La presenza di Carmelo Paternicò tra gli arbitri selezionati aggiunge un motivo di interesse in più per il pubblico italiano nel seguire questo importante evento di pallacanestro internazionale.