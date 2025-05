Interior design: dalle scale alle ringhiere, come valorizzare al meglio gli interni

Trasformare elementi strutturali o di servizio in scelte d’arredo mirate: è questa la nuova prospettiva del design d’interni, oggi sempre più orientato a fare dell’ambiente domestico uno spazio elegante e ricercato. È così che elementi architettonici come scale e ringhiere superano il tradizionale ruolo funzionale per diventare vere e proprie soluzioni di design, che valorizzano l’estetica degli interni con un tocco di stile e personalità.

A ridefinire ogni prospettiva è soprattutto il ricorso a materiali ricercati, capaci di adattarsi a innumerevoli layout in base allo spazio e all’ambiente di destinazione. Il risultato è la creazione di scale e ringhiere robuste, progettate per resistere anche alle sollecitazioni più gravose, ma alleggerite da forme eleganti, che riflettono il gusto di chi quotidianamente abita gli spazi.

Ringhiere: la scelta funzionale di design

Nei progetti di interior design, le ringhiere giocano un ruolo fondamentale. Da elementi architettonici indispensabili per delimitare scale interne e preservare la sicurezza durante la salita e la discesa, oggigiorno trovano spazio in svariati contesti, diventando elementi d’arredo ben integrati nel resto degli interni.

In presenza di soppalchi, per esempio, una ringhiera, oltre alla sua funzione protettiva, assume un ruolo decorativo, diventando un elemento di rilievo in caso di piani con affaccio a vista. Lo stesso vale per dislivelli, passerelle e ballatoi, dove le ringhiere delimitano spazi, preservano la sicurezza e valorizzano aree che, altrimenti, rischierebbero di passare inosservate.

Naturalmente, oggi sono disponibili in vari materiali, ma puntare sulle proposte in ferro assicura una maggiore versatilità. Eleganti e resistenti, le ringhiere in ferro hanno infatti la capacità di abbracciare tutte le evoluzioni del design d’interni, entrando in simbiosi con gli ambienti e affiancandosi con successo a ogni soluzione d’arredo.

Per valorizzare gli interni con elementi unici e resistenti nel tempo, è possibile rivolgersi a realtà specializzate come RB Fabbro, che realizza ringhiere in ferro su misura in cui ogni disegno viene realizzato a mano, per mezzo di accurate lavorazioni artigianali.

Naturalmente, grazie alla versatilità garantita dal ferro, è possibile dare vita tanto a ringhiere classiche, impreziosite da fregi e decorazioni floreali, quanto a ringhiere moderne, che reinterpretano il gusto contemporaneo con linee geometriche, minimali o dal tipico stile industriale.

Le scale nel design d’interni

Da un lato la funzionalità di un elemento strutturale indispensabile per collegare due piani o dislivelli, dall’altro l’estetica di una scelta progettuale sempre più simile a una componente di arredo. Anche le scale per interni seguono i nuovi diktat dell’interior design.

Declinate in una moltitudine di modelli, possono avere una forma essenziale o del tutto imponente, nel primo caso per una soluzione dal minimo ingombro, nel secondo per dare all’ambiente un tocco di eleganza distintiva.

Anche in questo caso, il ferro si conferma un materiale dalla massima libertà espressiva, consentendo di realizzare scale per interni dall’estetica ricercata – eventualmente con la possibilità di inserire elementi in legno e vetro nei gradini e nelle balaustre – ma soprattutto completamente su misura. La scelta della scala, infatti, deve essere condotta in perfetta armonia con l’ambiente, così da integrarsi con lo stile, con gli arredi e con lo spazio eventualmente a disposizione.

Per valorizzare gli interni contemporanei, è possibile ad esempio optare per una scala moderna, le cui forme minimali e l’assetto discreto – spesso rettilineo – infondono nell’ambiente leggerezza e armonia. Per interni poco luminosi, risultano particolarmente efficaci le scale in ferro con gradini in legno e ringhiera in vetro, capaci di eliminare ogni barriera visiva e ampliare la percezione dello spazio.

Se le metrature sono invece così limitate da non consentire l’inserimento di una scala tradizionale, una valida alternativa è rappresentata dalle scale a chiocciola, che con i loro assetti a tutta altezza offrono una soluzione pratica e salva spazio. Discrete ed essenziali, sono spesso realizzate anche con design e linee altamente decorativi, così da inserirsi anche nelle volumetrie più generosi, per dominare la scena con un tocco di monumentalità.