L’oro verde di Sicilia alla conquista dell’Europa con il progetto “Olioteca Siciliana”

Un’iniziativa ambiziosa è pronta a far conoscere e apprezzare l’eccellenza dell’Olio Extravergine di Oliva siciliano biologico, DOP e IGP, ben oltre i confini nazionali. Ha infatti preso il via ufficialmente il progetto “Olioteca Siciliana”, un’azione congiunta promossa dall’omonima Ats e cofinanziata nell’ambito del Psr Sicilia 2014–2022 (Annualità 2025). Un ricco ventaglio di attività promozionali, tra degustazioni raffinate, partecipazione a fiere internazionali di prestigio e workshop sensoriali coinvolgenti, costituirà il cuore pulsante di questa strategia mirata a valorizzare le produzioni certificate, i modelli agricoli improntati alla sostenibilità e la filiera corta – un vero e proprio tesoro del territorio.

Un viaggio di sapori tra eventi, fiere e laboratori esperienziali

Il programma prevede una serie di eventi promozionali che animeranno la Sicilia, toccando punti vendita simbolo di un’alimentazione consapevole e rispettosa dell’ambiente, come NaturaSì e +Puro Biomercato – luoghi che incarnano una profonda attenzione al biologico, alla qualità certificata e alla sostenibilità ambientale. Ma l’azione di “Olioteca Siciliana” non si fermerà qui: è infatti prevista una partecipazione di spicco alle fiere internazionali “TUTTOFOOD” e “Ro.Wine 2025”, vetrine d’eccezione per far brillare le qualità uniche dell’olio siciliano. Parallelamente, saranno intraprese iniziative promozionali all’estero, con degustazioni ed eventi informativi mirati in Romania, Germania e Belgio, realizzati in sinergia con punti vendita specializzati e partner della distribuzione – un vero e proprio ponte di sapori tra la Sicilia e l’Europa. Un momento clou sarà rappresentato dai workshop esperienziali, tra cui spicca quello esclusivo organizzato il 17 maggio a Bucarest, presso gli eleganti Fratelli Studios, dove sommelier esperti guideranno i partecipanti in un viaggio sensoriale attraverso degustazioni raffinate e abbinamenti gastronomici sorprendenti.

Obiettivo: educare al gusto e rafforzare la presenza sui mercati esteri

L’obiettivo primario di questo progetto lungimirante è duplice: da un lato, consolidare e rafforzare la presenza commerciale dell’olio EVO siciliano certificato sui mercati esteri, aprendo nuove opportunità per i produttori locali; dall’altro, educare il consumatore a riconoscere e scegliere con consapevolezza prodotti di alta qualità, nel pieno rispetto della propria salute e dell’ambiente circostante – un investimento nel futuro del gusto e della sostenibilità. Per rimanere aggiornati sul calendario completo delle attività, seguire in tempo reale gli sviluppi del progetto e accedere a contenuti informativi esclusivi, è possibile visitare la pagina Instagram ufficiale: https://www.instagram.com/oliotecasiciliana?igsh=MWljbHcxZWhnbWllNQ== – una finestra virtuale sull’eccellenza dell’olio siciliano.