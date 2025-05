All’ospedale Umberto I di Enna si celebra l’importanza cruciale dell’igiene delle mani

Grande partecipazione e sentita rilevanza hanno contraddistinto la giornata celebrativa dedicata all’Igiene delle Mani presso l’Ospedale Umberto I di Enna. La sala convegni dell’ospedale si è trasformata in un vivace centro di confronto e apprendimento, accogliendo numerosi professionisti sanitari e studenti desiderosi di approfondire un tema di fondamentale importanza per la sicurezza e la salute di tutti. Questa ricorrenza, giunta alla sua diciassettesima edizione, si rinnova ogni 5 maggio con l’obiettivo primario di rafforzare la consapevolezza sull’imprescindibile ruolo delle pratiche corrette di igiene delle mani, non solo in ambito sanitario, ma nella vita di tutti i giorni.

Un programma ricco di interventi focalizzati sulla prevenzione

L’evento ha offerto un programma denso di spunti e riflessioni. Dopo il saluto istituzionale del Direttore Sanitario, Dr. Emanuele Cassarà, la Dott.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, Dirigente della UOS Professioni Sanitarie, Area Infermieristica ed Ostetrica, ha posto l’accento sull’importanza vitale della formazione continua in materia di igiene delle mani, considerandola un pilastro nella strategia di prevenzione delle infezioni ospedaliere – un nemico subdolo che mina la salute dei pazienti. Il momento di approfondimento ha visto l’intervento di relatori di spicco, tra cui il Prof. Vincenzo Restivo, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso UNIKORE Enna e Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASP di Enna; la Dott.ssa Cinzia Di Martino, dirigente della UOC Farmacia Ospedaliera; il Dott. Pierfranco Mirabile, Dirigente dell’Unità Operativa Rischio Clinico; e la Dott.ssa Eleonora Caramanna, Responsabile della U.O. Educazione e Promozione della Salute – un parterre di esperti che ha offerto diverse prospettive sul tema.

L’igiene delle mani: un gesto semplice per salvare vite

Ogni intervento ha rimarcato con forza come l’igiene delle mani rappresenti una delle pratiche più efficaci e, al contempo, più semplici nella lotta contro le infezioni nosocomiali, sottolineando il ruolo cruciale della formazione e dell’aggiornamento costante del personale sanitario – una barriera fondamentale contro la diffusione di agenti patogeni. L’evento ha ulteriormente consolidato l’impegno dell’ASP di Enna nel promuovere una solida cultura dell’igiene e della sicurezza, in piena sintonia con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui appello “Salvare vite: igienizza le mani” rimane un messaggio centrale per la tutela della salute collettiva. Quest’anno, in occasione del diciassettesimo anniversario, l’OMS ha aggiunto un’esortazione significativa: “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”, ribadendo che la prassi fondamentale per un’igiene efficace è e rimane il corretto lavaggio delle mani – un gesto apparentemente banale, ma di vitale importanza.