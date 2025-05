Wizz Air inaugura il volo diretto Catania-Vilnius, un ponte tra Sicilia e Lituania

Un nuovo orizzonte si apre per la connettività aerea siciliana: Wizz Air, compagnia aerea autodefinitasi tra le più attente all’ambiente nella regione EMEA, ha dato il via al primo collegamento aereo diretto tra Catania e Vilnius. A partire dal 5 maggio 2025, i viaggiatori potranno beneficiare di due voli settimanali, programmati per il lunedì e il venerdì, aprendo un agevole e conveniente accesso tra la vivace isola e l’affascinante capitale lituana. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito web di Wizz Air e tramite l’app ufficiale, con tariffe che partono da 45,99 euro.

Un tassello importante nella crescita di Wizz Air in Italia

Questa nuova rotta Catania-Vilnius rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione di Wizz Air nel panorama italiano, consolidando al contempo i collegamenti internazionali della Sicilia. La compagnia aerea, così come si legge in una nota, mira a offrire ai propri passeggeri una scelta di viaggio sempre più diversificata per la stagione estiva 2025, con oltre 200 rotte in partenza dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 Paesi, raggiungendo un numero record di 13 milioni di posti disponibili a tariffe competitive.

Vilnius, scrigno di storia e cultura nel cuore dell’Europa

Vilnius, con il suo centro storico annoverato tra i più estesi d’Europa e insignito del titolo di Patrimonio UNESCO, si presenta come una meta ricca di fascino, ideale per brevi soggiorni urbani o per immergersi nella sua vibrante atmosfera culturale. Le sue strade acciottolate narrano storie secolari, incorniciate da maestose chiese barocche e animate piazze. I visitatori possono lasciarsi incantare dalla Cattedrale di Vilnius, ammirare il panorama mozzafiato dalla Torre di Gediminas o perdersi nell’atmosfera bohémien del quartiere di Užupis, autoproclamatosi repubblica indipendente degli artisti – un luogo dove la creatività pulsa ad ogni angolo. Una passeggiata lungo il fiume Neris o una visita ai numerosi musei e caffè caratteristici completano l’esperienza. Vilnius offre un singolare connubio tra storia, estro artistico e bellezza naturale, rivelandosi una destinazione sorprendente per ogni tipo di viaggiatore.

Le dichiarazioni di Wizz Air e SAC

«Siamo entusiasti di celebrare il lancio della rotta Catania – Vilnius, che rafforza ulteriormente la nostra rete in Italia e contribuisce a rendere la Sicilia ancora più accessibile ai viaggiatori internazionali» ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. «Questo collegamento non solo amplia le possibilità di viaggio per i passeggeri siciliani, ma rappresenta anche un’opportunità straordinaria per promuovere le eccellenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. Con questa nuova tratta, Wizz Air conferma il proprio impegno nel sostenere il turismo e l’economia locale, creando nuove connessioni tra la Sicilia e il resto d’Europa».

Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, ha aggiunto: «La nuova rotta Catania-Vilnius è un ulteriore segnale della centralità strategica dello scalo nello sviluppo della connettività internazionale della Sicilia. Siamo orgogliosi che Wizz Air continui a investire su Catania, rafforzando la rete di collegamenti diretti e contribuendo a generare nuove opportunità per il turismo, l’economia e le relazioni culturali tra territori».

Con l’attivazione del collegamento Catania-Vilnius, Wizz Air ribadisce il proprio intento di promuovere una mobilità internazionale sempre più estesa e alla portata di tutti, confermando il ruolo chiave della Sicilia – e in particolare di Catania, sede di una delle cinque basi italiane della compagnia – nella propria strategia di crescita.