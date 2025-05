Consegnati sette appartamenti a canone sostenibile a Piazza Armerina

A Piazza Armerina sono stati consegnati sette appartamenti in via Misericordia nell’ambito del progetto dedicato alle case a canone sostenibile. A darne notizia è il sindaco Nino Cammarata, che in una nota esprime soddisfazione e gratitudine per il traguardo raggiunto: «Questa mattina, abbiamo consegnato sette appartamenti ai beneficiari dell’avviso pubblico».

L’atmosfera – come racconta lo stesso primo cittadino – è stata carica di emozione: «È stato gratificante vedere l’emozione delle persone assegnatarie, ancora incredule per questa grande opportunità su cui lavoravamo da tempo».

Una riqualificazione che guarda al futuro

Il progetto, finanziato da fondi regionali e indirizzato a chi non può accedere alle graduatorie degli alloggi popolari, rappresenta un modello di inclusione. «Stiamo riqualificando un’intera area – spiega il sindaco – e soprattutto, stiamo rendendo un servizio a quanti non avrebbero avuto altre opportunità di avere una casa con un contratto di locazione equa».

La differenza rispetto ai canoni di edilizia popolare è netta e voluta. In base a quanto riferito nel comunicato, il bando è stato pensato per quella fascia di cittadini esclusi dai percorsi tradizionali, e spesso invisibili alle maglie burocratiche: famiglie che non rientrano nei parametri di assegnazione delle case popolari, ma che non possono affrontare i costi del mercato privato.

L’impegno dell’amministrazione: «Il diritto alla casa è fondamentale»

Il sindaco non ha lasciato spazio a fraintendimenti sul futuro di questa iniziativa: «Continueremo in questa direzione perché riteniamo il diritto alla casa un diritto fondamentale per tutti». Una dichiarazione che suona come un impegno politico e amministrativo preciso – e non una semplice intenzione di principio.

Con queste parole, il primo cittadino di Piazza Armerina sottolinea la volontà di proseguire su una rotta che – tra burocrazia e progettualità – punta a ridare dignità a chi vive ai margini del sistema abitativo.