Centoventi scuole italiane in lizza per la rigenerazione urbana con “Macroscuola”. Palermo ed Enna in primo piano

Sono ben centoventi gli istituti scolastici italiani che hanno risposto con entusiasmo al bando “Macroscuola – Uno spettacolo di rigenerazione urbana”, un’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Ance nazionale. Quest’anno, il focus del concorso è incentrato sulla valorizzazione di idee progettuali innovative per il recupero, in chiave di utilità collettiva e sociale, di aree urbane che versano in stato di degrado o abbandono – un tema di grande attualità e importanza per il futuro delle nostre città. La Sicilia si fa notare con la partecipazione di quattro classi di scuole secondarie di primo grado provenienti da Palermo ed Enna, dimostrando una sensibilità vivace verso le problematiche del territorio. Tra i numerosi e creativi elaborati, una giuria di esperti selezionerà il miglior progetto per ogni regione, che avrà l’opportunità di contendersi la vittoria finale il prossimo 27 maggio a Roma – un vero e proprio “campionato” di idee per la rigenerazione urbana.

Palermo ospita la selezione regionale e la premiazione dei giovani talenti

Domani, 7 maggio, alle ore 10, la sede di Ance Palermo, situata in Foro Italico Umberto I, 21, si trasformerà nel palcoscenico della selezione regionale. Il Comitato regionale Giovani imprenditori edili di Ance Sicilia, guidato dal suo presidente Marco Colombrita, con la partecipazione del presidente regionale di Ance Sicilia, Salvo Russo, e con il prezioso contributo del presidente della Consulta regionale degli Ordini degli ingegneri della Sicilia, Fabio Corvo, e la presenza del presidente di Ance Palermo, Giuseppe Puccio, si riunirà per valutare attentamente i progetti presentati dalle scuole siciliane e stilare una graduatoria di merito – un compito delicato che richiederà attenzione e competenza. Alle ore 11:30, in un evento pubblico che vedrà la partecipazione delle classi coinvolte, i progetti verranno presentati alla comunità e sarà proclamata la classe vincitrice. Questo talentuoso gruppo di studenti, accompagnato da un docente e tre rappresentanti, riceverà l’invito dai Giovani di Ance Sicilia a partecipare all’entusiasmante finale nazionale del 27 maggio nella capitale – un’occasione unica per confrontarsi con le migliori idee a livello nazionale.

I progetti siciliani in gara: un impegno concreto per il territorio

Le classi siciliane che si contenderanno il titolo regionale hanno dimostrato una notevole capacità di analisi e una spiccata creatività nel rispondere alle sfide del bando. In particolare, la II sezione Es dell’istituto comprensivo statale a indirizzo musicale “N. Sauro-R. Franchetti” di Palermo ha elaborato un progetto di “Riqualificazione delle aree attorno alla scuola Franchetti e collegamento dei plessi scolastici” – un intervento mirato a migliorare la vivibilità e la funzionalità degli spazi dedicati all’istruzione. La II sezione D dello stesso istituto palermitano ha invece focalizzato la propria attenzione sul recupero dei laboratori scenografici del Teatro Massimo a Brancaccio con il progetto “Qui facciamo l’opera” – un’iniziativa che mira a restituire alla comunità un luogo di cultura e creatività. Infine, le classi II sezioni A e B del plesso “Garibaldi” dell’istituto comprensivo “De Amicis” di Enna hanno presentato un progetto ambizioso di “Riqualificazione del quartiere Fundrisi di Enna” – un intervento di rigenerazione urbana che punta a rivitalizzare un’area importante del tessuto cittadino ennese.