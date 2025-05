AcquaEnna eroga il bonus idrico per le annualità 2021 e 2022

La Società Acquaenna S.C.p.A. ha reso noto, tramite un comunicato stampa diffuso in data odierna, di aver completato le operazioni di verifica e validazione degli importi pertinenti al cosiddetto “bonus idrico” per gli anni 2021 e 2022. In ottemperanza a quanto precedentemente comunicato sul proprio sito internet l’8 gennaio 2024, la società ha provveduto al riconoscimento di tali somme direttamente nelle bollette degli utenti.

Erogazione in corso per le utenze dirette, seguiranno gli assegni per gli utenti indiretti

Come si legge nella nota, «l’erogazione di tali importi è già stata effettuata per gran parte delle utenze domestiche residenti aventi diritto». Per la restante parte degli utenti diretti, il completamento dell’erogazione avverrà con i successivi cicli di fatturazione – un processo graduale che interesserà le prossime emissioni di bollette.

Per quanto concerne gli utenti indiretti, ovvero coloro che fanno parte di condomini, non sono direttamente intestatari di un contratto di fornitura idrica o hanno un contratto cessato, la procedura di erogazione del bonus prevede una modalità differente. In questi casi, «il bonus sia erogato tramite assegno inviato per posta». La società precisa che sarà necessario «attendere l’iter di generazione, stampa e invio di detti assegni» – un processo che richiederà tempi tecnici per la sua completa realizzazione.

PER LA PRECISIONE L’ARERA, l’autorità di regolazione, ha stabilito che il bonus è automatico per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2021, e per ottenerlo non è più necessario presentare una domanda specifica oltre all’attestazione ISEE valida. Requisiti per accedere al bonus idrico: