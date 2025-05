Piazza Armerina: approvato il progetto per riqualificare l’ex Colonia Sottosanti. Parteciperà ad un bando della Regione.

Con la delibera n. 84 del 2 maggio 2025, la Giunta Comunale di Piazza Armerina ha dato il via libera tecnico al progetto “New Bauhaus, l’officina sensoriale”, un’iniziativa che punta a trasformare l’ex Colonia Fratelli Sottosanti in un centro multifunzionale dedicato all’inclusione sociale. Il progetto partecipa al bando della Regione Siciliana previsto dal PR FESR 2021/2027, Azione 4.3.2, orientata a costruire «una Sicilia più inclusiva» e punta a ottenere un cofinanziamento per un totale di 635.518,72 euro.

Un laboratorio sensoriale nel cuore del parco urbano

L’intervento – che combina demolizione parziale, ricostruzione e conservazione di elementi architettonici – riguarda un edificio storico realizzato tra gli anni ’30 e ’40, situato in posizione strategica all’interno del parco urbano che si affaccia sui giardini Garibaldi, con accesso da via Don Milani. L’immobile è vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e si trova attualmente in condizioni di parziale degrado, in seguito anche a un incendio che ne ha compromesso parte della copertura.

Inclusività e riuso: le funzioni previste

Nel dettaglio, il progetto prevede spazi per laboratori e attività cooperative, con attenzione a persone in condizioni di fragilità fisica, psichica o sociale. Saranno realizzate – tra le altre cose – una cucina didattica, nuovi impianti elettrici, termici e fotovoltaici, servizi igienici accessibili e spazi modulabili. Il tutto integrato nel contesto verde del parco, con l’obiettivo di rafforzare la coesione comunitaria e promuovere la conciliazione tra vita e lavoro – obiettivi chiave per un’amministrazione che guarda al benessere collettivo.

Scadenze e prossimi passi

L’approvazione tecnica rappresenta un passaggio indispensabile per partecipare all’Avviso pubblico regionale (D.D.G. n. 3789 del 17/12/2024), la cui scadenza – recentemente prorogata – è fissata al 5 maggio 2025 alle ore 12:00. A questo punto, il Comune ha completato l’iter necessario per candidare ufficialmente il progetto e accedere alle risorse stanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Un’opportunità per la città

Il progetto “New Bauhaus” non si limita al recupero fisico di uno spazio storico, ma ne reinterpreta il senso e la funzione, ponendolo al servizio della cittadinanza più vulnerabile. Un’azione concreta che, oltre al valore architettonico, intende riscrivere – nel segno dell’inclusione – la relazione tra spazio urbano e comunità.

