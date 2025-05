Escursionista tratta in salvo dai Vigili del Fuoco di Enna dopo una rovinosa caduta sul monte Altesina

Ieri pomeriggio, un’escursionista ha vissuto momenti di grande apprensione sul monte Altesina, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata. L’allarme è giunto tempestivamente al comando dei vigili del fuoco di Enna, che hanno immediatamente dispiegato due squadre sul terreno impervio: una specializzata in interventi speleo alpino fluviali e una proveniente dal distaccamento di Nicosia.

L’intervento aereo risolutivo del reparto volo di Catania

La situazione – che si presentava delicata e richiedeva un intervento rapido ed efficace – ha reso necessario l’allertamento del reparto volo dei vigili del fuoco di Catania. L’elicottero, giunto celermente sul luogo dell’incidente ha permesso di raggiungere la donna in tempi brevi e di effettuare il suo recupero in sicurezza.

Trasporto in ospedale e conclusione dell’operazione di soccorso

Dopo le prime cure prestate sul posto, l’escursionista è stata elitrasportata d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Nicosia, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario. La sinergia tra le squadre a terra e l’intervento aereo hanno giocato un ruolo cruciale nel portare a termine con successo un’operazione di soccorso tutt’altro che semplice.