Minorenne arrestato a Piazza Armerina per detenzione di stupefacenti

La Polizia di Stato di Piazza Armerina ha tratto in arresto un giovane nella mattinata di sabato 26 aprile, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze illecite. Il ragazzo si trovava in possesso di una notevole quantità di droga e di materiale utile al confezionamento delle dosi.

Perquisizione domiciliare e scoperta della droga

Gli agenti del Commissariato armerino, agendo su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, si sono recati nell’abitazione del minorenne per effettuare una perquisizione personale e locale. Il sospetto che il giovane detenesse droga ai fini di spaccio si è rivelato fondato. Durante l’operazione, gli inquirenti hanno rinvenuto, in diverse zone della casa e in una pertinenza, ben 198 grammi di cannabis, suddivisi in otto confezioni e barattoli differenti.

Sequestrato anche materiale per il confezionamento e denaro contante

Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche strumenti utilizzati per la preparazione delle dosi, tra cui cinque grinder, un bilancino di precisione e novanta bustine di plastica trasparente dotate di chiusura ermetica. Non solo: nella disponibilità del minore è stata trovata anche una somma considerevole di denaro contante, pari a 870 euro in banconote di vario taglio. Gli investigatori ritengono che tale somma sia il frutto dell’attività di spaccio e, di conseguenza, è stata anch’essa posta sotto sequestro.

Arresto e misura cautelare

Alla luce delle prove raccolte, il minorenne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso gli uffici del Commissariato per le procedure di legge. Successivamente, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura per i Minorenni competente, il giovane è stato riaccompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei giorni successivi, è giunta la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della permanenza in casa.