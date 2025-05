Enna, il cammino verso il Giubileo delle confraternite a Roma

Un antico canto popolare siciliano, intriso di malinconia e devozione, che narra il cammino della Madonna Addolorata durante la Settimana Santa – “La Matri Santa si misi ‘n caminu” -, risuona oggi con rinnovata intensità grazie all’impegno della banda cittadina e del coro Passio Hennensis, che lo ripropongono durante le suggestive processioni pasquali. Proprio sulle note di questa tradizione secolare, i rappresentanti delle sedici confraternite di Enna si preparano ad affrontare un significativo pellegrinaggio: un viaggio di andata e ritorno tra Enna e Roma per partecipare al Giubileo delle confraternite, in programma nella capitale dal 16 al 18 maggio. «Una richiesta speciale, giunta direttamente da Roma – ha spiegato Giovanni Zodda, presidente del Collegio dei rettori delle confraternite di Enna e rettore della confraternita dell’Addolorata – che assume un valore simbolico per l’intera Sicilia e per l’Italia, affiancata dalla presenza dei Crocifissi liguri; con noi sfileranno inoltre solamente i simulacri provenienti dalle città spagnole di Siviglia e Malaga».

Il programma dettagliato presentato a Palermo

Il calendario degli eventi che scandiranno questo importante appuntamento religioso è stato presentato nel dettaglio ieri pomeriggio, 30 aprile 2025, nella prestigiosa Sala Gialla di Palazzo dei Normanni a Palermo, di fronte a un qualificato pubblico di esperti e rappresentanti istituzionali. «Questo giubileo rappresenta un sogno che si avvera, un progetto meticolosamente curato per un anno intero e che si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il centocinquantenario della fondazione della confraternita di Maria Santissima Addolorata – ha dichiarato con emozione Giovanni Zodda – è motivo di grande orgoglio poter varcare la soglia di tre basiliche papali insieme a un nutrito gruppo di oltre mille pellegrini ennesi che hanno aderito con entusiasmo a questo cammino di fede delle confraternite, che vedrà la partecipazione anche di giovani confrati e delle caratteristiche “monacelle”, accompagnati dal complesso bandistico Città di Enna e dal coro Passio Hennensis, che con la loro musica sacra arricchiscono da sempre le nostre processioni».

Un impegno corale per un evento di portata nazionale

L’intero consiglio di amministrazione della confraternita dell’Addolorata – composto dal rettore Zodda e dai confrati Filippo Lauro, Luigi Bruno, Rosario Gagliano, Camillo Mastroianni, Giuseppe Randazzo e Giovanni Ricerca – ha dedicato mesi di intenso lavoro e numerosi viaggi a Roma per tessere una fitta rete di collaborazioni con istituzioni e privati, animati da un comune intento. Francesco Colianni, neo assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, con un passato da vice sindaco di Enna, ha sottolineato come «la storia e le tradizioni ennesi costituiscano un patrimonio di inestimabile valore da promuovere e condividere. La Settimana Santa, in particolare, è stata riconosciuta tra i 45 grandi eventi sostenuti dalla Regione Siciliana, conferendo alle confraternite la responsabilità di rappresentare a Roma la nostra fede autentica, le nostre radici culturali e la nostra identità più profonda. Sarò presente al giubileo con il duplice ruolo di ennese e di membro del governo regionale».

Enna protagonista nella rete europea delle celebrazioni pasquali

Il vice sindaco di Enna, Francesco Comito, ha ricordato con orgoglio la rilevanza dei misteri pasquali ennesi nel panorama europeo, un riconoscimento sancito dall’ingresso, avvenuto nel 2024, nella prestigiosa Rete europea per le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua. Il presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione, ha posto l’accento sull’«importante ruolo che le confraternite svolgono all’interno della comunità e sul prezioso lavoro di trasmissione della tradizione alle giovani generazioni». Alla conferenza stampa, sapientemente condotta dal giornalista ennese Ivan Scinardo, professionista affermato a Palermo e dal 2010 direttore della sede siciliana del Centro sperimentale di cinematografia, hanno offerto il loro contributo anche i confrati dell’Addolorata di Enna Luigi Bruno e Filippo Lauro, l’assistente ecclesiastico monsignor Vincenzo Murgano, il giornalista Rai e confrate dell’Addolorata Rino Realmuto – che ha offerto una lucida analisi storico-antropologica sulle confraternite ennesi – e Lia Coniglio, vice presidente vicario della Confederazione Confraternite delle diocesi d’Italia, con delega al Sud Italia. «La nostra Confederazione, nata per volontà della Cei e attiva da 25 anni – ha spiegato Lia Coniglio – riunisce oltre tremila congreghe ed è tra i principali promotori del Giubileo delle confraternite. La Settimana Santa ennese sarà inoltre protagonista di una mostra giubilare itinerante dedicata al mondo confraternale, che inizierà il suo percorso da Pisa il 9 maggio».

Un ringraziamento speciale a chi sostiene l’evento

L’incontro, arricchito dalle melodie delle artiste Francesca Picciurro e Marzia Cillari, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo religioso e civile ennese, tra cui Domenico Valvo, Gaetano Di Venti, Fabio Garofalo – rispettivamente rettori delle confraternite Maria Santissima della Visitazione, Santissimo Salvatore e Sacro Cuore di Gesù – il politico e consigliere comunale di Enna Dante Ferrari, il direttore della banda di Enna Luigi Botte con alcuni componenti del suo gruppo, la direttrice del coro Passio Hennensis Giovanna Fussone con la presidente Gabriella Cammarata e alcuni coristi. A conclusione dei lavori, si è proceduto alla consegna di pergamene come segno di gratitudine della confraternita dell’Addolorata di Enna a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro passione, stanno contribuendo alla realizzazione del Giubileo, inclusi gli sponsor privati che sostengono concretamente le spese di questo significativo pellegrinaggio. Tra questi, un ruolo fondamentale è svolto dal gruppo Di Martino, attivato grazie alla preziosa intermediazione di Paolo Di Venti, che si occuperà del delicato e importante compito di trasporto della statua della Madonna Addolorata e dei suoi sacri fercoli.